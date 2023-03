Esta es la foto de Chayanne en traje de baño para entender por qué es el papá de todos los mexicanos

La carrera de Chayanne es tan amplia como la sonrisa que deja en cada mujer que se refleja en su dentadura perfecta. Y no es para menos, pues el cantante puertorriqueño ha sabido ganarse un lugar muy especial en el corazón de millones de fanáticas latinas, mismas que durante varias generaciones le han venerado por su forma de cantar y, sobre todo, por sus movimientos de baile.

Hay que ser francos en algo, Chayanne es uno de esos artistas que conquista con sólo sonreír. Basta con que se plante frente a una dama y le brinde su saludo, mano o sonrisa, para que ésta sucumba a sus encantos. Por esto mismo es que es conocido como el "papá de todos los mexicanos", curiosidad que aplica para toda Latinoamérica.

Si quedaba duda de qué razones hay para semejante mote, basta con ver la fotografía que una fan de Chayanne reveló, una de antaño cuando era algo más joven y, desde ese entonces, elevaba la temperatura de quien le mirara. En ese entonces fue cuando protagonizó "Baila Conmigo" (1998) primera cinta en Hollywood a lado de Vanessa Williams.

Con un traje de baño bastante revelador y la alegría del cantante enmarcando la postal, fue como una mujer ocupó las redes sociales para mostrar este recuerdo que data de 1996, época en que el cantante ya era todo un ídolo en Latinoamérica y, en el caso de México, había gozado de muy buenas audiencias en su telenovela "Volver a Empezar", misma que protagonizó en 1994 a lado de Yuri.

"Y el mejor recuerdo, haberme encontrado en la playa con @Chayannemusic en 1996. A mis 23 años, inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo", indicó la fan de nombre Joselyn Corada, a través de Twitter.