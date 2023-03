Desde el sofá, Karely Ruiz enloquece las redes con muy pocas prendas

La famosa modelo de OnlyFans, Karely Ruiz causó sensación en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook con las fotos que compartió desde Querétaro. La regiomontana tuvo una presentación en aquella ciudad y horas antes decidió consentir a sus fans posando desde el sofá con muy pocas prendas, instantáneas con las que enloqueció las redes al mostrar su curvilínea y voluptuosa silueta.

La guapa influencer ha ganado popularidad en diversas plataformas por mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba miradas y se confirma como una de las mujeres más bellas y exitosas de la polémica "página azul", en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Yanet García, Sugey Ábrego y Celia Lora, con ésta última de hecho ha realizado algunas colaboraciones.

Karely Ruiz se luce con pocas prendas

La regiomontana, de 22 años, volvió a causar impacto entre sus fans en sus cuentas oficiales, pues se dejó ver en un revelador look con el que destacó su silueta curvilínea y presumió su belleza, publicación que en menos de 24 horas se llenó de "likes" y comentarios con frases como: "Bebe hermosa", "Que cool eres", "Que buen outfit", "A mí me encantas" y "Tu me gustas mas preciosa", entre muchos otros.

Así posó Karely desde el sofá. Foto: FB @karelyruiz001

"Me gustas mucho", fue la frase con la que Ruiz acompañó las fotografías en las plataformas de Meta con las que robó miles de miradas, pues posó muy sensual y mostrando su curvilínea silueta con muy pocas prendas, logrando acumular 488 mil "me gusta" en Instagram, y otros 140 mil en Facebook, además de cientos de comentarios en los que sus seguidores le recuerdan su admiración y lo bella que es.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, logró sumar miles reacciones y enloquecer las redes, con su atrevido atuendo, pues para seguir enamorando a sus fanáticos sólo vistió una chamarra de mezclilla de estilo corto, con una panty negra muy corta en la parte posterior, y tenis tipo bota, confirmándose como una de las mujeres más sensuales de las plataformas digitales y demostrando por qué es la favorita de OnlyFans.

La influencer se robó las miradas con sus poses. Foto: FB @karelyruiz001

La guapa modelo e influencer no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su atuendo perfecto para llamar la atención pues se dejó ver con sólo una chamarra de mezclilla y una panty de negra, que complementó con gorra, derrochando sensualidad y coronándose como una de las más bellas de las plataformas digitales.

La regiomontana enloquece con sus looks. Foto: FB @karelyruiz001

