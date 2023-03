¿Dedicada a Gabriel Soto? Geraldine Bazán debutaría como cantante: "Que no les sorprenda"

La guapa actriz de televisión, Geraldine Bazán se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló sobre la posibilidad de incursionar en la música con una canción del género regional mexicano, el anunció sorprendió a todos.

Fue hace unas semanas cuando la protagonista de telenovelas como "Corona de lágrimas", "Por amar sin ley" y "Sacrificio de mujer" se robó todas las cámaras después de aparecer en un video junto a sus hijas cantando la canción de Shakira con BZRP, lo que inmediatamente fue tomado como una indirecta hacía Gabriel Soto, con quien tuvo un largo romance.

Ahora, la también modelo sorprendió a todos al hablar sobre los planes que tiene para los siguientes meses, dejando en completo shock a todos al confirmar que podría incursionar en la música, tal y como lo han hecho figuras como Maribel Guardia o Mariana Seoane.

En una entrevista compartida por el programa matutino "Sale El Sol", Geraldine Bazán confesó que el cantante, Horacio Palencia, le escribió una canción y le pidió que la grabara, pero hasta el momento no ha realizado su debut en la música mexicana.

"Horacio Palencia me hizo un vale y me dijo "te voy a hacer una canción para que la grabes". Que no les sorprenda que ande cantando", sentenció en la plática.