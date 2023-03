Belinda la rompe en Instagram en ombliguera y presume abdomen plano

Belinda es sin duda una de las artistas que posee una curvilínea silueta que destaca con cada uno de sus atuendos, sin importar si son llamativos para estar arriba del escenario, muy elegantes para la alfombra roja o casuales, como lo confirmó este viernes con una publicación con la que la rompió en su cuenta oficial de Instagram, luciendo un outfit sport en el que combinó blusa tipo ombliguera con un pants, dejando ver su abdomen plano y pequeña cintura.

La intérprete de temas como "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad" es una de las celebridades que siempre está al último grito de la moda y gusta de lucir las tendencias del momento, por lo que no es raro que la ojiverde cause furor e imponga con cada look que deja ver en sus publicaciones en las redes, como sucedió en esta ocasión, al recibir miles de "likes" en sólo una hora.

Belinda presume cuerpazo en look sport

Beli, como la llaman muchos de sus fans y amigos, dejó sin aliento con su look, pero también causó preocupación entre sus admiradores, que suman casi 16 millones en la plataforma de Meta, esto al compartir las imágenes con un mensaje en el que dejó en evidencia que el mes que comenzó hace unos días no la ha tratado de la mejor forma, por lo que ha recibido muchos comentarios llenos de amor y apoyo.

Belinda presume su abdomen plano y conquista. Foto: IG @belindapop

"Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*", fue la frase con la que la guapa intérprete y actriz publicó dos fotos en las que se le ve posando desde un baño, presumiendo su increíble figura y por las que recibió mensajes con frases como: "Hermosa deje que hable la gente que solo quiere foco a costa de tu luz", "Tus Belifans siempre contigo", "Tu ganando como siempre, deja que los ardidos hablen" y "No puedo con tanta perfección", entre muchos otros.

En las instantáneas se puede ver a la actriz y cantante, de 33 años, luciendo un conjunto de estilo deportivo en tono verde militar, en el que combinó un pantalón sport de resorte, que llevó a la cadera, con una blusa de manga larga muy corta, por lo que dejó ver su pequeña cintura y abdomen plano, causando furor entre sus fans que no han dejado de admirar su belleza, logrando sumar en sólo una hora 246 mil "me gusta" y más de mil comentarios.

La cantante se roba todas las miradas con su belleza. Foto: IG @belindapop

La guapa protagonista de la serie española de Netflix, "Bienvenidos a Edén", es una de las pocas celebridades que tienen un día para celebrar su éxito en los medios. El 10 de enero de cada año los fanáticos de la artista la festejan por su carrera, y en las redes sociales no para de mencionarse el "Día Mundial de Belinda", lo que demuestra el gran apoyo que tiene de sus fieles admiradores.

