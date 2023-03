Alejandro Speitzer es acusado de hacer "brownface" en La Cabeza de Joaquín Murrieta: ¿qué es y por qué es racismo?

En el mes de febrero Alejandro Speitzer estuvo en medio de la polémica después de que se estrenara la serie "La Cabeza de Joaquín Murrieta", pues algunos actores, activistas y personas en redes sociales lo acusaron de hacer "brownface", que es una práctica en la que la gente de tez blanca se maquilla como si fueran morena para interpretar un papel o aparentar ser de una raza diferente. Aunque el artista, de 28 años, ha enfrentado las críticas y explicado por qué su personaje tiene estos rasgos, algunos movimientos han dado a conocer que el "pintarse" es racista.

Desde que se dieron a conocer las primeras imágenes de la serie que está disponible en Amazon Prime Video, colectivos remarcaron que tanto Speitzer y otros actores, como Juan Manuel Bernal, habían modificado su tono de piel para encarnar a "Carrillo" y "Joaquín Murrieta", respectivamente. Sobre esto, Alejandro habló durante la alfombra roja el pasado 14 de febrero y aseguró que los personajes "están en 1850, están llenos de tierra, expuestos al sol", por lo que esta sería la explicación para su piel obscura.

Usuarios en redes denuncian la práctica de "brownface" en "La Cabeza de Joaquín Murrieta" Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el "brownface"?

La discusión del "brownface" ha venido ganando terreno desde que se ha ido eliminando el "blackface", una práctica de mediados del siglo XIX, en donde los actores blancos se pintaban la cara de negro para poder interpretar a una persona de piel obscura, casi siempre de forma negativa y reafirmando los estereotipos. A pesar de que el uso de este maquillaje es algo que se ha erradicado en diferentes producciones, no es así cuando se trata de la tez morena, sobre todo en países de habla hispana.

Movimientos como Poder Prieto y la actriz Maya Zapata, así como algunas personas, utilizaron las redes sociales para hacer ver que en la producción de "La Cabeza de Joaquín Murrieta", dirigida por Mauricio Leiva-Cock, David Pablos y Humberto Hinojosa Ozcáriz, y producida por Dynamo y Amazon Studios, habían obscurecido las pieles de sus protagonistas y varios miembros del elenco, en vez de utilizar a personas con tez morena.

Sin embargo, no es la primera vez que se ve este fenómeno en las producciones mexicanas, o bien, en la publicidad. El actor Alberto Juárez indicó en una columna audiovisual que desde que se comenzó con la exigencia de que haya más diversidad en las producciones para cine y televisión, se empezó a vislumbrar un fenómeno en donde los artistas caucásicos aparecían con pieles bronceadas, aunque explicó que desconoce si es un error en la edición o una forma mal ejecutada para diversificar a los elencos, cuestionó cuándo pasa de ser una caracterización a una práctica racista.

Los actores y el "brownface"

En su cuenta de Twitter, Maya Zapata apuntó que señalar el "brownface" en la serie de Amazon Prime Video o en otras producciones, no es algo en contra de los actores que participan, ni demeritan su trabajo a lo largo de su carrera y en la propia trama, pues es una discusión más profunda. "Los actores NO SON RESPONSABLES de su propio brownface. Eso no demerita su trabajo, ni los logros de calidad que SÍ TIENE la serie. Pero el brownface es un hecho que urge reconocer y erradicar. Eso, no está a debate", señaló el pasado 22 de septiembre.

Maya Zapata afirma que los actores no son responsables del brownface Foto: Especial

A pesar de que algunos actores han defendido que los papeles se deberían de otorgar por el talento y la capacidad para interpretar un personaje, Juárez defiende que la "balanza no opera igual de ambos lados", pues mientras a artistas caucásicos les es permitido hacer cualquier tipo de persona, importar sus características físicas, a aquellas celebridades que son racializadas no se les ofrece caracterizarse de gente blanca.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 88 por ciento de la población es morena en México, sin embargo, esto no se ve reflejado en la industria del entretenimiento, ya que el 97 por ciento de los protagónicos son hechos por actores de tez clara. Diferentes personalidades y movimientos como Poder Prieto y Pigmentocracia, buscan que haya más representatividad de razas en los medios de comunicación, por lo que hacen un llamado a los directores, productores y compañías, para que realmente diversifiquen sus elencos.

