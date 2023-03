Ella es Becky Zhu Wu, la ingeniera en software que terminó como protagonista de "La cabeza de Joaquín Murrieta"

Becky Zhu Wu tiene una historia muy peculiar: es una ingeniera en software que mandó su información a un casting para una serie y terminó como protagonista de la misma. Por medio de su cuenta de TikTok, la joven de 22 años, contó como es que dio vida a Adela Cheng en la serie de televisión de Amazon Prime Video “La cabeza de Joaquín Murrieta” y rápidamente se volvió tendencia.

Su actuación a sido alabada por la audiencia. Foto: Especial.

Narró que una amiga suya le compartió el casting, el cual pedía forzosamente a alguien de origen chino que dominara el español, pero ella desconfío en un principio, pues pensó que podría ser una estafa y hasta podría ser secuestrada, sin embargo, la convenció. “Siempre me consideré como una persona muy introvertida. Además que yo en mi vida he actuado o estudiado algo relacionado a la actuación”, agregó.

Todo era verdad y se volvió la protagonista

“Dijo, bueno, sí, ¿qué voy a perder? nada, Entonces ahí voy yo mandando una foto de mi rostro y mi altura mi nombre algo así era lo que me pedían… Mandé el correo eran las 11 de la noche y ellos me respondieron en 15 minutos… Mi instinto de supervivencia me dijo que no era normal”, comentó con humor.

Cuando le contestaron le dejaron claro que buscaban a alguien para un papel protagónico y le solicitaron un video de ella; sus dudas se disiparon cuando vio los guiones. Sólo tuvo un día para prepararse y mandar el clip. Sorpresivamente para ella, pasó a la siguiente fase y tuvo una entrevista con uno de los directores.

“Ni siquiera pensé que me volvieran a contestar… En menos de 24 horas me llaman y me dicen: ‘oye, ¿qué crees? Pues están muy interesados en ti, ¿crees que puedas venir a Ciudad de México?", mencionó. Tras pensarlo, decidió hacerlo “por la anécdota” y partió desde Yucatán, donde reside.

Aún no está claro si seguirá con su carrera como actriz. Foto: Especial.

Le tocó improvisar

También señaló que al llegar a la capital conoció al elenco y tuvo que hacer varias escenas y hasta tuvo que improvisar, “nos sentamos, encendimos la fogata imaginaria, comimos carne imaginaria, platicamos de cosas imaginarias y yo estaba esperando que digan corte en algún momento y eso sucedió como en 20 minutos, pero bueno, todo bien”.

Al final, ella regresó a Mérida y pasaron cuatro días, recibió una nueva llamada para decirle que el personaje era suyo. “Me parece muy increíble, desde que yo mandé un correo hasta el día que yo quedé como Adela fueron solamente fueron 10 días… Un paso inicia, una aventura, pero lo más importante es que no sean como yo si ven algo sospechoso, no sean como yo”, concluyó con mucha gracia.

SIGUE LEYENDO...

Netflix anuncia nueva bomba en la que participará Tenoch Huerta, es una serie basada en exitosa novela

Netflix: esta película ha sido adaptada 8 veces en la historia y debes verla al menos una vez en la vida