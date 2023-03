Belinda protagoniza una fuerte discusión, así fue el momento: "Déjeme de gritar, por favor"

Este miércoles 29 de marzo, la joven cantante, Belinda se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de protagonizar un encontronazo con un reportero del programa de espectáculos "Chisme No Like", uno de los más famosos en nuestro país.

En las últimas horas, la intérprete de canciones como "Ángel" y "Amor a primera vista" se robó todos los reflectores tras la viralización de un video en el que un fan, bajo los efectos del alcohol, subió al escenario para expresarle toda su admiración. El intenso momento le provocó un fuerte dolor en la espalda a la cantante.

Ahora, Belinda, una de las cantantes más famosas en México, volvió a dar de qué hablar después de que el programa "Chisme No Like" compartiera un video de la fuerte discusión que tuvo ante sus cámaras, desatando opiniones divididas entre sus millones de seguidores.

Hace unas horas, el programa "Chisme No Like" compartió un breve video en el que se observa a Belinda hablando de manera fuerte contra uno de sus reporteros, quien se defiende explicando que solo está haciendo su trabajo y busca alguna declaración.

A pesar de la insistencia del experto en temas de la farándula, la también actriz se limita a seguir atendiendo una llamada telefónica. Sin embargo, segundos después cuestiona al reportero y le lanza fuertes comentarios.

"No te estoy tratando mal. Me estás gritando, ¿qué quiere que le conteste? Déjeme de gritar, por favor", se escucha que le dice Belinda al reportero de "Chisme No Like".