FOTOS: La Mala Rodríguez sube la temperatura en el micro vestido de red más arriesgado

La Mala Rodríguez sorprendió a sus millones de fans en Instagram con una serie de fotos en las que se lució más atrevida y sensual que nunca. La cantante española subió la temperatura en la red social al presumir su curvilínea silueta en el micro vestido de red más arriesgado, confirmándose como una de las famosas más guapas de las plataformas digitales, y favorita de OnlyFans.

La bella rapera, cuyo nombre real es María Rodríguez Garrido, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en la música y arriba de los escenarios, pero también por ser una de las mujeres que enamora en las redes sociales con sus reveladores atuendos, como en esta ocasión, que paralizó la plataforma con una pieza de malla que dejó ver mucho de su piel.

La Mala Rodríguez conquista en arriesgado vestido de red

Rodríguez publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde la sigue 1.4 millones de fans, una serie de imágenes en las que se le ve luciendo al máximo su belleza y figura, fotografías con las que cautivó a sus admiradores, recibiendo miles de "likes" y cientos de comentarios con frases como: "Más bonita no se puede", "Ay muñeca!!!", "Sigue así de guapa siempre", "Gracias por alegrame el lunes", y muchos más.

La Mala Rodríguez conquista en atrevido look. Foto: IG @malarodriguez

"Me quiere no me quiere me quiere no me quiere", fue el texto que utilizó "La Mala", como también es conocida en el mundo de la música, para compartir la instantánea en el que se dejó ver presumiendo su curvilínea silueta en el más arriesgado vestido de red, una pieza de colores que llama la atención por sus cinta en los costados que deja ver su piel, y que combinó con sensuales botas altas en tono rojo.

Después de varios años de llevar una carrera exitosa, y siendo considerada una de las mejores raperas, actualmente la artista se deja ver en sus redes, como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok con los atuendos más atrevidos o las fotos más arriesgadas, como lo confirmó con su reciente publicación en la plataforma de Meta, en la que cuenta con muchos fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos.

Presume cuerpazo en un arriesgado vestido de red. Foto: IG @malarodriguez

En diciembre de 2020 la cantante española dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se unió a la plataforma de contenido exclusivo, en la que la mayoría de las famosas muestran fotos más sugerentes y provocativas. "Ya tengo OnlyFans, podreís disfrutar de mis clases de drunk yoga por un módico precio al mes", escribió en aquel momento, dando a conocer el tipo de imágenes que sus fans podrían ver.

María Rodríguez nació el 13 de febrero de 1979 en Jerez de la Frontera, una pequeña ciudad en la Provincia de Cádiz, España. Antes de cumplir los 15 años ya estaba interesada en el mundo de la música, y es en 1997 cuando graba su primer demo en un grupo de rap llamado "La Mala y El Cuervo". En 1999 debuta profesionalmente como "La Mala" y poco después cambia su nombre artístico y como Mala Rodríguez.

La famosa rapera presume cuerpazo. Foto: IG @malarodriguez

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, La Mala Rodríguez promociona su OnlyFans con arriesgada foto al natural

VIDEO: La Mala Rodríguez paraliza la red en bata de seda y encaje

VIDEO: La Mala Rodríguez enciende Instagram brincando en entallados leggins y mini top