VIDEO | Chabelo fue visionario, le dio su primera oportunidad a ésta cantante en TV cuando era una niña

Yuri es una de las artistas más reconocidas en México gracias a sus 47 años de trayectoria artística; sin embargo, hay datos que muchos no conocen de sus orígenes en el mundo del espectáculo y esto se remonta al programa de concursos "En familia con Chabelo", producción que le sirvió como catapulta para dominar las cámaras y labrar su exitosa carrera.

Resulta que ella y su madre se jugaron todas las "fichas" al saber que tenía un talento nato para la música. Fue así como, tras tocar varias puertas, Xavier López "Chabelo" fue el primero en confiar en ella e incorporarla a su cuerpo de edecanes cuando tenía 12 años de edad. Pero no se quedó con los brazos cruzados, pues todo el tiempo intentó enseñarle al mundo la potencia de su voz hasta que consiguió grabar su primer disco en el año de 1978.

En una entrevista para Ventaneando, Yuri platicó que la primera oportunidad en su carrera se la dio el "niño eterno", después Ricardo González Gutiérrez "Cepillín" y al final Raúl Velasco titular de "Siempre en domingo", el programa musical considerado semillero de artistas y que además impulsaba a los músicos gracias a su proyección a nivel nacional.

"Tú conociste, que todavía creo que sigue vivo Carlos Salinas, no de Gortari, el que era ejecutivo y Mario de la Piedra. Ellos dos me llevan con Chabelo... primero como cantante y después hacía cositas como edecán, pero después ya vio que funcionó que yo estaba ahí y me dijo: 'quédate cuatro programas más' y me quedé", le reveló a Pati Chapoy y el resto de los conductores.

Tras darse a conocer el deceso de Xavier López "Chabelo", una de las grandes figuras de México, Yuri no dudó en recordar lo importante que fue para ella a través de un emotivo mensaje y una fotografía de los dos abrazados: "Fuiste un referente en la Tv en el mundo, me tendiste la mano cuando era una niña, mis primeros pasos los di contigo, gracias por tanto… nunca te olvidaré!", escribió la también actriz.

A pesar de los años que respaldan la carrera de Yuri, nunca estuvo como invitada al programa de espectáculos Ventaneando hasta este lunes 27 de marzo. Para hacer su visita inolvidable, los conductores la recibieron en las puertas de la televisora del Ajusco con una sonrisa, un ramo de flores, así como una cálida bienvenida proyectada en las enormes pantallas que se encuentran en el pasillo de la empresa.

Tras avanzar sobre una alfombra roja se dirigieron hacia el foro donde la entrevistaron y mientras hicieron los preparativos para comenzar fue proyectada una semblanza de la intérprete de "La maldita primavera" y "Detrás de mi ventana" desde que era una niña hasta ahora, que se encuentra de gira con el show "Euforia".

