Pati Chapoy: así fue el día que un directivo de TV Azteca le pidió correr a Daniel Bisogno de “Ventaneando”

Pati Chapoy estuvo como invitada en la última entrega de “La Entrevista con Yordi Rosado” donde habló sobre las distintas polémicas que ha estado involucrada a lo largo de su exitosa y brillante carrera en los medios y una de las revelaciones que más llamó la atención fue que en al menos dos ocasiones distintos ejecutivos de TV Azteca “le han pedido la cabeza” de Daniel Bisogno, no obstante refirió que ella se ha encargado de “meter las manos al fuego” por conservarlo dentro del elenco principal de “Ventaneando”.

Estas declaraciones de Pati Chapoy se originaron porque Yordi Rosado la cuestionó sobre su faceta como jefa del área de Espectáculos de TV Azteca y en especial de “Ventaneando” y para empezar, señaló que no tiene una línea editorial establecida y que nunca se pone de acuerdo con el resto del elenco para compartir alguna postura y que lo único que sí está planean es quién dice cada nota, por lo que recalcó que los comentarios vertidos en el exitoso programa son prácticamente responsabilidad de quien los emite.

Pati Chapoy logró hacer de "Ventaneando" uno de los programas de espectáculos más exitosos de toda la historia de la televisión mexicana. Foto: IG: chapoypati

Para seguir en la misma línea, Yordi Rosado le pidió a Pati Chapoy que mencionara algunas fortalezas y debilidades del elenco de “Ventaneando” y luego de acabar dicha dinámica, el exproductor de “Otro Rollo” cuestionó a la periodista si en alguna ocasión le habían “pedido la cabeza” de alguien de su equipo y cómo es que se maneja en dichas situaciones.

Al escuchar la pregunta, Pati Chapoy de inmediato señaló que le pidieron correr de “Ventaneando” a Daniel Bisogno y aclaró que no fue solo una vez, sino que en dos ocasiones la permanencia del también actor en el exitoso programa estuvo en peligro.

Daniel Bisogno ha estado a punto de quedarse sin trabajo en dos ocasiones. Foto: IG: bisognodaniel

Pati Chapoy señaló que la primera vez que le pidieron correr a Daniel Bisogno fue en 2010 y el encargado de pedírselo fue Roberto Romagnoli, quien en ese entonces estuvo a cargo de la dirección de entretenimiento y producción de Azteca 13 y aparentemente no había ninguna razón que justificara el despido de Bisogno, por lo que Chapoy se negó en todo momento a correr a su entrañable compañero con quien comparte créditos desde 1997.

En cuanto a la segunda ocasión que le pidieron correr a Daniel Bisogno señaló que fue alrededor del 2017 y quien se lo pidió fue el fallecido Alberto Ciurana, quien antes de llegar como alto ejecutivo a TV Azteca tuvo un prolífero paso por otras televisoras y tuvo distintos enfrentamientos con el elenco de “Ventaneando” y fue precisamente Bisogno quien en alguna ocasión le envió un fuerte mensaje en pleno programa en vivo, por lo que en cuanto tuvo la posibilidad solicitó que el también actor quedara fuera de la televisora del Ajusco, pero de nueva cuenta Pati Chapoy lo defendió y hasta tuvo que recurrir a la ayuda de Ricardo Salinas Pliego, el propietario de la televisora del Ajusco.

“Me puse como leona, le dije ‘de ninguna forma’, me fui directo a la oficina de Ricardo (Salinas Pliego), le dije ‘está pasando esto y no estoy de acuerdo’ (…) obviamente se le bajaron los humos”, señaló Pati Chapoy, quien señaló que se encuentra muy conforme trabajando con el equipo de conductores que la han acompañado desde hace más de dos décadas.

