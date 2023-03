Eugenio Derbez y el romántico mensaje a Alessandra Rosaldo 17 años juntos: "Soy su primer novio"

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas favoritas de la farándula y considerada de las más estables, muestra de ello es que este lunes celebraron 17 años juntos y el comediante le dedicó un tierno mensaje en redes sociales acompañado de fotografías en las que se muestran más enamorados que nunca, aunque también han admitido que no todo en su relación es perfecto.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante mexicano felicitó a la cantante por el aniversario del inicio de su relación y, con el humor que tanto lo caracteriza, retomó algunas frases de la canción “17 años” de Los Ángeles Azules. Todo junto a algunas fotografías en las que se toman de la mano frente a un atardecer y otra en la que aparecen abrazados con el mar detrás de ellos.

Eugenio Derbez celebra su 17 aniversario con Alessandra Rosaldo. Foto: IG @ederbez

Historia de amor

Aunque ya se conocían, el flechazo ocurrió en 2005 cuando el también productor invitó a Rosaldo a participar en un episodio especial de la serie “Vecinos” por el que tuvieron que viajar a Canadá; sin embargo, no ocurrió nada entre ellos hasta unos meses después, cuando se reencontraron y decidieron comenzar un romance.

No todo fue fácil en la relación de los actores, pues la vocalista de “Sentidos Opuestos” ha señalado que al externarle su deseo por llegar al altar él se negó debido a que ya había estado casado en tres ocasiones y “no creía en el matrimonio”. Fue su hija mayor, Aislinn Derbez quien le hizo saber su error y que perdería al amor de su vida por lo que decidió organizar una gran propuesta.

Vestido de príncipe y en un caballo blanco, el comediante sorprendió a Rosaldo en un restaurante de la Condesa, en la Ciudad de México, para pedirle matrimonio y cuando ella aceptó el grupo Reik comenzó a cantar “Creo en ti”, que es una de las melodías más importantes en la relación de los famosos. Finalmente, se casaron en julio de 2012 con una gran ceremonia que fue televisada y tuvo importantes celebridades como invitados.

“Somos una pareja imperfecta”

Actualmente la apareja vive en Los Ángeles, California, junto a su hija Aitana y Eugenio Derbez se abre paso con arrollador éxito en la industria del cine en Hollywood. Todo mientras Alessandra Rosaldo continúa sumando triunfos sobre el escenario junto a Chacho Gaytán.

Pero no todo ha sido fácil en su relación y entre rumores sobre una superación, la pareja admitió durante una entrevista con Jorge Ramos para “Algo personal” que su relación es “imperfecta” y que, contrario a lo que la gente ve en sus redes sociales y la serie dedica a su familia, sí tienen muchas peleas.

Los actores se casaron en julio de 2012. Foto: IG @alexrosaldo

“Somos una pareja muy imperfecta. La gente piensa que no peleamos, y peleamos mucho, yo creo que el secreto está en que sabemos pelear. Hemos aprendido a pelear, creo que ese es el secreto”, dijo el productor. La cantante reveló que en el tiempo que han estado juntos ha tenido que dejar de lado su carrera por su matrimonio.

“Hubo un momento en que sí lo extrañé, no me había dado cuenta lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Cuando regresé y empecé a hacer algunas cosas y empecé a sentir esa parte de mí que se me había olvidado y que es muy importante tenerla y me di cuenta”, detalló.

