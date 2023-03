Belinda rompió el silencio sobre el ataque que sufrió arriba del escenario en pleno show: VIDEO

Belinda se fue trasformando en una de las voces más populares de la música en español y por ello combina en su agenda sus compromisos en el set de grabación de la bioserie de Paco Stanley con sus conciertos. En un show que realizó ayer en la noche, la cantante sufrió un accidente arriba del escenario y todavía se recupera.

Instagram fue la red social elegida por la nacida en España para coméntale a sus 16 millones de seguidores que había pasado. Por lo que se puedo saber, la cantante de 33 años hizo una presentación en el palenque de la feria de Irapuato donde lució destacados atuendos, pero también contó que un fan se subió al escenario y casi la lastima.

Belinda. Fuente: Instagram @belindapop

¿Qué paso con Belinda en el escenario?

Belinda fue la encargada de escribir por todo lo que ha sucedido y llevar tranquilidad a sus fans: “En el concierto de hoy, se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimo, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", escribió la cantante en sus stories a la vez que preocupo a sus fans de todas las latitudes.

Por lo que conto en su Instagram, el hecho no pasó a mayores y la española tendrá que guardar reposo algunos días hasta sentirse mejor. La ex de Christian Nodal fue una de las artistas que se presentó en esta feria junto a Gloria Trevi y demás colegas. Asistió una gran cantidad de gente ya que los boletos eran gratuitos.

Belinda. Fuente: Instagram @belindapop

De hecho, Belinda anunció que este 21 de abril regresa a la pantalla de Netflix con la segunda temporada de la serie 'Bienvenidos al edén' que la llevó de regreso a la actuación después de un largo tiempo dedicado totalmente a la música y a los reality shows. Esperemos que la bella cantante se recupere lo más rápido posible.

