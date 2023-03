Sol León, la sensual modelo mexicana de OnlyFans presumió su lujosa casa de 4 pisos, ¡usa uno completo como guardarropa!

La bella influencer, modelo y empresaria sinaloense, Sol León, se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que causó una gran controversia al presumir su lujosa casa de cuatro pisos y lo que más llamó la atención fue que señaló que utiliza todo un nivel como guardarropa, por lo que sus excentricidades dieron mucho de qué hablar en plataformas digitales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Sol León publicó un video donde presumió que tiene una casa de cuatro pisos y que le están construyendo dos niveles más, además, señaló que debido a estas modificaciones tendrá que cambiar la gran mayoría de sus muebles, por lo que para deshacerse de los “viejos” los regalará, por lo que emocionó a algunos de sus seguidores, no obstante, la empresaria señaló que para no meterse en problemas decidió dárselos a las personas que trabajan en su casa.

“Ya les he platicado que esta casa es de cuatro pisos, pero todavía están construyendo dos pisos más y esos dos pisos que están construyendo van a ser para vestidor y este comedor lo voy a regalar, no sé a quién pero lo voy a regalar, está muy chiquito para esta casa, aquel comedor también, todo chicas, todo he estado regalando, yo no soy de vender nada, chicas, la verdad se los estoy regalando a la gente de aquí de la casa”, señaló Sol León ,quien está más que emocionada por la remodelación de su casa.

Cabe señalar que, en la recta final de su video, algunos de sus seguidores le sugirieron poner un elevador para que pueda trasladarse con mayor facilidad entre los diferentes niveles de su casa y la empresaria aseguró que ya lo estaba considerando pues de esta forma le resultará mucho más cómoda la movilidad dentro de su propia casa.

Sol León causó controversia en redes sociales tras presumir su lujosa casa. Foto: IG: solleon21

Sol León dividió opiniones en redes sociales

El video del Sol León generó una gran polémica en redes sociales pues la influencer recibió todo tipo de críticas de parte de sus detractores, quienes la tacharon de “presumida” y “pretenciosa”, además, señalaron que con todo el dinero que ha derrochado en “lujos innecesarios” podría ayudar a alguna causa social, no obstante, la modelo también recibió muy buenos comentarios de parte de sus fans, quienes la consideran como una inspiración ya que es un claro ejemplo del trabajo y la perseverancia.

Sol León prefirió no generar más polémica y no respondió a ningún comentario. Foto: IG: solleon21

Cabe mencionar que, pese a todo el revuelo que se originó por su video, Sol León prefirió no contestar a ninguno de los comentarios que recibió tras presumir su lujosa y enorme casa pues así evitó generar más controversia, no obstante, lo único que adelanto es que en cuanto quede lista la remodelación de la mansión hará un room tour para presumir los resultados.

