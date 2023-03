VIDEO: Entre lágrimas, "Kiko" conmueve con su despedida a "Chabelo"

Xavier López "Chabelo" murió este sábado por la mañana y desde entonces las reacciones y condolencias no han cesado, no sólo de los y las mexicanas que disfrutaron de "En Familia con Chabelo", sino también de diversos personajes, tanto de la política, como del entretenimiento entre ellos Tatiana, "El Señor Aguilera", Eugenio Derbez y hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y entre las celebridades que se tomaron un momento para dedicarle unas palabras al "amigo de todos los niños", se encuentra el querido Carlos Villagrán, quien le dio vida a "Kiko" en el icónico programa "El Chavo del Ocho". Fue así como poco después de que se diera a conocer el fallecimiento del inolvidable conductor, el actor habló sobre este lamentable hecho en el mundo del entretenimiento mexicano.

"Chabelo" murió a los 88 años de edad. | FOTO: Cuartoscuro

Entre lágrimas, "Kiko" despide a "Chabelo"

Fue durante la transmisión sabatina del programa "Venga la Alegría" donde "Kiko" habló sobre el fallecimiento de Xavier López: "Nos enseñó y heredamos de él cantidad y cantidad de cosas. No tuve la oportunidad de trabajar con "Chabelo", una vez fui a su programa. Él me quería mucho, una vez estaba en un restaurante y él me mandó una botella de vino a la mesa, yo tengo recuerdos de él muy lindos, muy agradables. Se va un grande en todos los aspectos" agregó.

Posteriormente dijo que "Kiko" estaba muy triste como para hablar sobre la muerte de Xavier López y en seguida, comenzó a escucharse el icónico llanto del famoso personaje de la vecindad del Chavo y finalmente agregó: "Pues todos nos tenemos que ir, porque yo me acuerdo de una canción de Juan Gabriel que decía 'Dios perdona, pero el tiempo no'".

Carlos Villagrán concluyó la llamada con unas últimas palabras para "Chabelo": "Le diría 'muchas gracias, eternamente' y un poquito más, le diría millones de gracias por todo el legado que nos dejó, por la forma en que él lo hacía, era único, que marcó una época tremenda, era él, él no se podía confundir con nadie, decías 'Chabelo' y sabías a qué te referías, eso tiene mucho valor, tenía ángel, tenía todo".

