Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 24 de marzo según tu signo

No te asustes, la presencia de esta carta no es mala, al contrario, aunque a simple vista podría parecer una carta que trae malas noticias, no lo es, representa la sexualidad, las pasiones y los bajos instintos así que por ser fin de semana no nos sorprende que esta carta se haga presente.

“El Diablo” al salir invertido es una carta que representa el desprendimiento, libera energía positiva, te liberas de todo aquello que te ata en casi cualquier aspecto.