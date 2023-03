Blac Chyna se convierte al cristianismo y cierra su multimillonario OnlyFans: "Dios no quiere que haga eso"

En loas últimas semanas el nombre de Blac Chyna se ha vuelto tendencia en redes sociales y es que la ex stripper ha dejado atrás su vida llena de lujos, excesos y cirugías plásticas para entrar en un nuevo renacimiento en el que busca mostrarse más auténtica, real y natural, es por ello que también comenzó a retirarse los rellenos de labios y siliconas con las que logró una radical transformación. La razón de todo esto es porque decidió unirse al cristianismo y como tal también ha empezado a tomar otras decisiones igual de importantes como es el dejar de vender contenido exclusivo para adultos en OnlyFans.

Cabe recordar que al igual muchas otras mujeres, Blac Chyna comenzó a hacer más jugosa su fortuna por medio de OnlyFans, pero según reveló en una reciente entrevista con el Daily Mail todo esto será cosa del pasado y el argumento más fuerte que dio sobre las decisiones que ha tomado en los últimos meses fue que "Dios no quiere que haga eso", lo que confirma lo comprometida que está con su nueva religión. Tan sólo hace unos días compartió en Instagram la foto de su bautizo para la que fue sumergida en una alberca con un atuendo blanco.

"Tuve un renacimiento en mi cumpleaños 5-11-22. Dios es bueno", escribió para acompañar su publicación.

Este momento fue su gran transformación. (Foto: IG @blacchyna)

¿Por qué Blac China se va de OnlyFans?

Desde 2020 la modelo y exnovia de Rob Kardashian, se unió a la exitosa plataforma de contenido sin censura y según varios medios estadounidenses, en poco tiempo se convirtió en una de las mujeres mejor pagadas gracias al sistema de suscripciones en donde se dejó ver cómo nunca con contenido íntimo que ahora se opone a sus creencias religiosas. En una entrevista exclusiva que dio al tabloide británico se sinceró sobre como esta reconexión con Dios la ayudó a "abandonar su 'degradante' carrera" en el sitio web.

"Ya no estoy en OnlyFans. Ya superé eso... Es una de esas cosas en las que hice lo que tenía que hacer en ese momento debido a las circunstancias en las que me encontraba", explicó tras recordar que en los dos años que se mantuvo activa logró reunir al menos dos millones de dólares. Asimismo, añadió que fue su bautismo en el momento en el que se dio cuenta que no quería seguir compartiendo este tipo de contenido porque era denigrante.

"Además, siendo yo bautizada, eso no es lo que Dios quiere que haga. Es un poco degradante", confesó.

Cabe recordar que además de sus fotos explícitas el sistema de suscripción se fue elevando mientras más fama ganaba y de acuerdo con el Daily Mail primero cobraba 10 dólares mensuales hasta que lo aumentó a los 50, pero no perdía la oportunidad de tener paquetes especiales con uno de tres meses pro 127.50 y el anual en 450. Es por ello que muchos llegaron a sospechar que juntó hasta 20 millones, una cifra que ella aclaró que en realidad era mucho menor, pues desde 2020 hasta 2022 juntó tan sólo dos millones.

Busca ser una inspiración para las personas. (Foto: IG @blacchyna)

Al insistir en que su bautizo fue lo que la ayudó a "alinearse", también explicó que ahora es Dios y no ella quien la ayuda a saber qué decisiones tomar o cómo guiarse ante la vida. Por supuesto, esto también tiene un aspecto igual de importante y es que espera que su "salida" ayude, inspire e ilumine a mucha más gente.

"Ahora solo me dejo llevar por la fe. Ni siquiera estoy caminando como Blac Chyna o la manera de Angela. Solo dejo que Dios me guíe"

Finalmente, Blac Chyna también habló sobre las recientes intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para lucir lo más natural posible y es que ahora entre sus metas está alejarse de los estereotipos de belleza y encontrar su propio estilo de vida. "Como mujeres, queremos lucir lo mejor posible y lo más falsas y plásticas posible y todo debe ser perfecto en esto y aquello. Pero eso no es normal, eso viene de la inseguridad y otras cosas por el estilo y simplemente por estar en ese cierto tipo de vida y estilo de vida", concluyó.

Así ha compartido sus procesos para retirarse los rellenos. (Foto: IG @blacchyna)

