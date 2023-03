Alfredo Adame: ¿endeudado y sin dinero? El actor aclara cuál es su situación con el SAT

El controversial Alfredo Adame ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras desmentir una noticia que afirmaba que debía 3.4 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según él, se trata de una información falsa que hace referencia a un pleito que tuvo en 2012 con una productora que no pagó correctamente sus impuestos e incluso “robó”.

Es conocido por su carácter explosivo. Foto: Cuartoscuro.

Adame sigue siendo una figura controvertida en redes sociales, donde muchos usuarios se burlan de él y lo critican, pues no es la primera vez que Alfredo Adame se ve envuelto en polémica. En el pasado, ha sido acusado de maltrato hacia sus colegas y ha protagonizado escándalos públicos, como la bronca que tiene con Carlos Trejo, quien recientemente se mofó de él y le ofreció ayuda y trabajo.

¿El SAT le congeló una cuenta?

El actor también negó que le hayan congelado sus cuentas por esta supuesta deuda, sino por un problema en su cambio fiscal en 2019. Según él, ya resolvió este inconveniente y mostró el documento que dictamina la suspensión definitiva de esta medida. “No es ni embargo, es congelamiento, no me pusieron multa, pero seis meses de firmas cada lunes de cada mes, pongo mi huella y firmo, entregó documentos y todo el rollo”, detalló.

No tiene problemas de dinero

Además, aseguró que no tiene problemas de dinero y que tiene lo suficiente para vivir varias generaciones sin preocupaciones. “Ni me estoy muriendo de hambre, ni me estoy absolutamente nada. Ahorita no tengo trabajo aquí en México, pero tengo lo suficiente para vivir tres generaciones. No tengo ningún problema, no me hace falta nada”, expresó en una rueda de prensa.

Tiene malentendidos con muchas personas. Foto: Cuartoscuro.

Constantemente se mete en problemas no solo con colegas, incluso ha recibido golpizas muy graves, como a inicios de febrero, que un automovilista le pegó con un tubo. Hace unos días también se habló de él porque le deseó el mal a Andrea Legarreta y felicitó a Erik Rubín por haberse divorciado de ella.

SIGUE LEYENDO...

Tras la polémica demanda, Luis Miguel anunció una feliz noticia

Arath de la Torre: le piden el divorcio al conductor del programa Hoy, este es el mensaje de su esposa