Adrián Uribe de nuevo tiene problemas de salud y termina por cancelar presentaciones en EU

Adrián Uribe es uno de los comediantes mexicanos más polémicos y queridos por el público que no sólo lo ha visto protagonizar shows en teatros, sino que ha sido testigo de su ascenso en la pantalla chica, donde además de participar en programas como "La Hora Pico", logró hacerse acreedor a ser la estrella de proyectos como "100 mexicanos dijieron" y "Nosotros los guapos", este último a lado de Ariel Miramontes, conocido por interpretar a "Albertano".

Y a pesar de que siempre ha demostrado ser un profesional muy responsable, en esta ocasión, un problema de salud orilló a que Adrián Uribe cancelara una serie de presentaciones que tenía programadas para hoy viernes y mañana sábado en Los Ángeles y Fresno, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado emitido por "ChavoRucos Tour", espectáculo que Adrián Uribe encabeza a lado de Adal Ramones, el día de ayer, quien da vida a "El Vítor" presentó algunas molestias que lo llevaron a estar en observación y aunque actualmente permanece estable, por indicaciones de los médicos se optó por no someter al también actor a su rutina habitual de trabajo.

"El día de ayer, 23 de marzo, el actor Adrián Uribe presentó problemas de salud, se encuentra estable pero en observación por indicaciones de los médicos, es por esto que nos vemos en la necesidad de posponer hasta nuevo aviso los shows que se tenían programados los días 24 de marzo en Los Ángeles (YouTube Theater) y 25 de marzo en Fresno (Saroyan Theater)", reza la tarjeta informativa difundida por la producción de "ChavoRucos Tour".

El comunicado también informa que estas presentaciones serán reprogramadas con anticipación y respetarán el recinto y asientos en los que originalmente asistirían los fans. Sin embargo, se agrega información por si alguien desea solicitar su reembolso de los boletos que fueron adquiridos para ver a los comediantes

Respecto a las causas del estado de salud de Adrián Uribe, la producción no dio grandes detalles, no obstante, conviene destacar que esta no es la primera vez que el comediante enfrenta problemas de este tipo, pues en el 2018, el actor que recientemente encabezó una película a lado de Consuelo Duval estuvo en terapia intensiva después de ser operado de peritonitis, padecimiento que incluso lo hizo temer por su vida.

Por ahora, Adrián Uribe está estable | Foto: Archivo

