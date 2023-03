Gustavo Adolfo Infante explota contra Enrique Guzmán y pide que alguien lo ponga en su lugar

La mala relación entre Gustavo Adolfo Infante y Enrique Guzmán escribe una nueva página. Cabe recordar que la enemistad entre el comunicador y el artista data del año 2021, momento en que Infante le brindó micrófonos y cámaras a Frida Sofía, nieta de Guzmán, para que ésta revelara que su famoso abuelo había abusado de ella cuando era una niña.

A partir de esto, Enrique Guzmán le declaró la guerra a Gustavo Adolfo e incluso inició un proceso legal contra él. Al cabo de tiempo, una página más se escribe en esta enemistad tras las declaraciones del rockero quien agredió verbalmente a algunos reporteros que le cuestionaban sobre el robo de joyas que Silvia Pinal sufrió a causa de su hijo Luis Enrique.

Guzmán agrede a la prensa

El periodista y presentador de espectáculos, se mostró profundamente molesto con la actitud déspota de Enrique Guzmán hacia la prensa nacional.

Todo lo anterior se suscitó tras el rumor que implica a Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna en el robo de unas joyas de Silvia Pinal. Como confirmación de esto, habrían salido a la luz unos audios donde se confesaría el robo.

Ante esto, la prensa cuestionó el miércoles a Guzmán sobre el tema y este reaccionó a la defensiva con un rotundo: "No me metas en esa bronca, es la misma cosa". Luego de esto lanzó groserías contra los medios: "¿Otro? ¿otro? Mira, tú, tú y tú están preguntando lo mismo. ¿Son pendejos los tres? ¡Que no! No me interesa", propinó Enrique Guzmán.

Gustavo Adolfo amenaza a Enrique

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante pidió que alguien ponga en paz a Guzmán.

"Enrique Guzmán, su hijo es el ratero y los pend... somos los periodistas, su hijo es el ratero, su nuerita es la ratera y los pend... somos los periodistas".

"Yo creo que alguien tiene que poner en su justo lugar al viejito este, ya basta de tanta prepotencia, de tanta majadería, de tanta vulgaridad del señor este. Cuando le conviene, sí estamos ahí anunciando su vinil, qué me importa", mencionó el periodista.

Enrique Guzmán evade temas familiares

