Chiquis Rivera revela que es bisexual y que tuvo una relación con una mujer

Sin duda alguna, Chiquis es un ejemplo de perseverancia y claro de talento, pues pese a que tuvo muchos obstáculos para lograr una carrera musical, actualmente, la hija de Jenni Rivera es una de las más exitosas en el regional mexicano.

Respecto a su vida sentimental Chiquis también se encuentra atravesando una de sus mejores etapas a lado de su novio Emilio, con quien muchos aseguran que podría llegar al altar, sin embargo, hace poco la intérprete de “Abeja Reina” en una entrevista abrió su corazón y habló acerca de sus preferencias sexuales y la relación que sostuvo con una mujer.

En redes sociales circula un fragmento de una entrevista que le realizaron a Chiquis en donde la cuestionan si es que ha besado alguna vez a una chica y antes de dar su respuesta, la cantante toma valor y da un trago a dos bebidas alcohólicas que tenía en su mesa.

Es entonces que entre risas y un tanto nerviosa, Chiquis aseguró que sería muy sincera en ese tema y en un primer momento la intérprete de “Abeja Reina” reveló que sí había besado a una mujer, pero lo que más sorprendió es que siguió hablando y confesó que incluso tuvo una relación sentimental estable durante un año con ella.

“Si he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año y fue, siente como que ella estimulaba mi mente y eso lo que necesitaba en ese tiempo…”, comenzó a contar Chiquis

Foto: IG @chiquis

Y aunque Chiquis se sentía muy bien a lado de la joven que fue su pareja por un año de su vida, la cantante confesó que su famosa madre, Jenni Rivera no estaba de acuerdo con su noviazgo.

Pese a que “La Diva de la banda” tiene muchos seguidores y en su equipo de trabajo tenía gente de la comunidad LGBTIQ, Jenni Rivera no quería eso para su hija mayor, pues al ser cristiana era muy tradicional.

Debido a lo anterior, Chiquis tuvo que terminar su relación con la chica, sin embargo, la ganadora al Grammy Latino se considera un 20 por ciento gay.

“...pero mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella (Jenni) decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella, pero siempre he dicho que soy un 20% gay, esa es la verdad…” dijo Chiquis en entrevista