VIDEO | Enrique Guzmán insulta a la prensa para no hablar del robo de joyas a Silvia Pinal

Enrique Guzmán es una de esas figuras del medio del espectáculo que suele estar envuelto en polémicas. De dos años a la fecha, luego de la acusación que su nieta Frida Sofía hizo contra él por asegurar que abuso de ella cuando era una niña, la vorágine de sucesos se han agolpado.

Entre los más recientes está lo que pasó este miércoles 22 de marzo en la grabación del programa Hoy, cuando se lanzó piropos inadecuados a Andrea Escalona y Andrea Legarreta, ambas presentadoras de la emisión que debieron tolerar sus palabras con amabilidad.

Luego de esto y al abandonar las instalaciones de Televisa San Ángel, Enrique Guzmán fue cuestionado por la prensa sobre su hijo Luis Enrique y el supuesto robo de unas joyas propiedad de doña Silvia Pinal, quien fuera hace décadas su esposa. Esta fue la grosera reacción del cantante y actor.

Tras salir de Televisa San Ángel y feliz por tener en sus manos el acetato de un nuevo disco con éxitos de antaño, Enrique Guzmán adelantó que se pasará un mes entero en Estados Unidos dando cerca de 70 fechas, además de otra que tiene confirmada en la Arena Ciudad de México.

Luego de esto, se le cuestionó sobre su hijo Luis Enrique y su ex pareja, doña Silvia Pinal y el tema de las joyas robadas a la primera actriz. Sin dejar tiempo a nada, el actor y cantante fue tajante.

"No me metas en esa bronca. La misma cosa me preguntó él (señala a un reportero)", expresó imperativo.