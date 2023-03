Rebecca Jones: Humberto Zurita, su exnovio, se entera de su muerte durante un programa en vivo, así reaccionó

La madrugada de este miércoles 22 de marzo, se confirmó la muerte de la primera actriz, Rebecca Jones, famosa por sus participaciones en diversos clásicos de la pantalla chica de México. La noticia conmocionó a muchos, entre ellos a su ex pareja Humberto Zurita, quien recibió la noticia cuando se encontraba en un programa de radio.

Según un comunicado emitido por la familia, la actriz falleció en compañía de sus seres queridos, pero las causas de su muerte no han sido reveladas. Ante la triste noticia, en el programa "Venga La Alegría" Danna Vázquez, publirrelacionista de Rebecca Jones, confesó que la actriz se fue tranquila y en paz.

Muere Rebecca Jones: Alejandro Camacho, su exesposo, la acompañó hasta el final, "está destrozado", aseguran

"No me da miedo la muerte": el fuerte mensaje con el que Rebecca Jones habló de sus enfermedades

Humberto Zurita, ex pareja de Rebecca Jones, se enteró de la muerte de la actriz cuando estaba al aire con el locutor Javier Poza . El actor se mostró conmovido y triste al enterarse de la noticia y expresó su dolor por la pérdida de una gran amiga y antigua compañera.

"No me digas eso, ay no, lo siento muchísimo… Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído… Me da muchísima pena; fue una gran mujer, una gran madre, la ex esposa de un gran amigo mío. Lo siento muchísimo, le mando un abrazo muy fuerte a su hijo Alejandro, a toda su familia… Trabajamos juntos mucho tiempo, fuimos pareja, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa y apasionada en todo lo que hacía. Con mucho respeto para Alejandro, para su hijo, me duele mucho su partida, pues vino luchando como una guerrera contra esa enfermedad", comentó.