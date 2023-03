Ángela Aguilar: 3 bikinis primaverales con los que sube la temperatura

Ángela Aguilar es una de joven cantante, actriz e influencer que es conocida por ser la hija de Pepe Aguilar y por ser una de las grandes promesas en el mundo de la música regional mexicana y que sin dudas será una gran artista dentro de algunos años. A sus 19 años no sólo demuestra su talento sobre los escenarios sino también lo hace presumiendo su belleza. En su cuenta de Instagram se ha encargado de enamorar a todos luciendo diversos bikinis que han dejado sin suspiro a todos sus fans.

En los últimos días, Ángela Aguilar conquistó París cuando fue invitada a un importante evento que se realizó en el teatro ‘Crazy Horse’. La joven cantante e influencer enamoró a todos con su look elegido para la ocasión que consistió en un look de tres piezas con un pantalón negro de tiro medio que pese a su cintura baja al ombligo y con un top rojo muy sensual. No sólo se robó la atención en este evento, sino que también tuvo un importante encuentro con la Reina Sofía de España a quien le interpretó una canción.

Ángela Aguilar en París. Fuente Instagram @angela_aguilar_

Más allá del talento que tiene Ángela Aguilar para la música, se encarga de demostrar que es dueña de un cuerpo envidiable y confirma porqué es una de las mujeres más hermosas de todas. Incluso, se dice que habría conquistado el corazón del cantante colombiano Manuel Medrano y confirmando que dejó totalmente atrás su polémica relación con Gussy Lau.

Los 3 bikinis de Ángela Aguilar para primavera

En su cuenta de Instagram donde tiene más de nueve millones de seguidores, Ángela Aguilar revolucionó las redes y demostró cómo lucir distintos tipos de trajes de baño para lucir en primavera. La joven cantante primero lució un bikini negro ajustado donde posó desde un lujoso yate y con el que enamoró a todos.

Bikini negro para Ángela Aguilar. Fuente Instagram @angela_aguilar_

En otro de los posteos de Ángela Aguilar, se la ha podido ver luciendo un microbikini colorido con el que causó furor en sus redes sociales. A su vez, eligió otro diseño de traje de baño que consiste en un enterizo donde sus curvas resaltaron. La joven cantante de 19 años confirma que es una de las más bellas de todas.

Ángela Aguilar con otro bikini. Fuente Instagram @angela_aguilar_

