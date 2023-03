Alejandro Camacho: ella es Tere Salinas, el gran amor del actor que padece una enfermedad terminal

Después de que se informara la muerte de la actriz Rebecca Jones, quien perdió la vida a los 65 años de edad, en redes sociales recordaron a uno de sus grandes amores, Alejandro Camacho, con el que estuvo casada por muchos años y formó una familia. Actualmente, el histrión tiene otra relación sentimental, pues está con Tere Salinas, pero lamentablemente la también artista padece una enfermedad terminal que ha afectado su salud, igual que lo hizo con la protagonista de "Cuna de lobos".

Rebecca y Alejandro fueron una de las parejas más populares del medio artístico, pues desde que se casaron en 1986, nunca se separaron y siempre se mostraron un gran amor. Los artistas se convirtieron en padres de Maximiliano Camacho y estuvieron juntos por 26 años, sin embargo, en 2011, los actores de telenovelas anunciaron su divorcio. No obstante, constantemente se expresaban uno del otro con mucho respecto y el histrión dejó ver que todavía seguía al pendiente de su exesposa.

Alejandro Camacho y su otro amor que padece enfermedad terminal

Al recordar a la pareja, usuarios de redes sociales y algunos medios resaltaron que Alejandro Camacho actualmente tiene una relación con Tere Salinas, una actriz que fue diagnosticada con Hipertrigliceridemia, un padecimiento que es crónico y que de acuerdo a la celebridad "hay que tomar medicamentos de por vida”. Esta enfermedad provoca "exceso de triglicéridos en la sangre", por lo que para controlarlo, el paciente debe llevar una dieta libre de azúcares, grasas, carnes rojas y harinas.

"Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada (de eso). Se llama Hipertrigliceridemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida para que tu páncreas, hígado y vesícula estén bien, porque yo produzco los triglicéridos al mil", dijo Salinas en 2021, cuando fue vista por los reporteros luciendo una calva, y acompañada por el actor de "Abismo de pasión", al que también reconoció su compañía.

"Hemos pasado muchísimas cosas desde hace dos años, antes de la pandemia. Él siempre ha estado conmigo, yo he estado con él entre dimes y diretes, pero nunca nos hemos separado. Le doy gracias a Dios por estar con él y porque estemos juntos", expresó la actriz, quien el año pasado mostró su deseo de regresar a la televisión y habló sobre las dificultades económicas que enfrenta para su tratamiento.

“Esto fue súbdito y desgraciadamente no tengo seguro de gastos médicos nos la tuvimos que rifar mi familia y yo”, indicó en entrevista para TvNotas, en el que también aseguró que: “Tienes que dejar descansar (de tomar medicina) pero es también tu modo de vida, ahorita desgraciadamente… ya empezábamos medio a vivir y otra vez se pusieron mal, entonces sí es complicado. Hay que ver qué vamos a hacer”.

