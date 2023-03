VIDEO: conductores de Venga la Alegría reciben la primavera con extraños disfraces, así lucieron

Los conductores de “Venga la Alegría” se convirtieron en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que se les ocurrió utilizar extravagantes disfraces de animales para celebrar el inicio de la primavera, por lo que, como era de esperarse, el elenco del exitoso matutino de TV Azteca se convirtió en blanco de todo tipo de críticas en plataformas digitales y por ello, a continuación, te contamos todo acerca del revuelo que armaron por sus extrañas caracterizaciones.

Todo este revuelo originado por el elenco de “Venga la Alegría” se originó debido a que decidieron iniciar la emisión de este lunes 20 de marzo con una especie de cuento alusivo al inicio de la primavera y todos y cada uno de los conductores estaban caracterizados como animales y uno a uno fueron haciendo su aparición estelar en cuanto eran mencionados por la voz oficial del programa que narraba dicha historia.

La primera en aparecer a cuadro fue Anette Cuburu, quien apareció caracterizada como una sensual leona, posteriormente Laura G se dejó ver caracterizada como un venado con todo y astas, por su parte, Mauricio Barcelata se caracterizó como zorro y Sergio Sepúlveda mostró su jerarquía en el programa vestido como un tigre de bengala y debido a su altura, Patricio Borghetti se disfrazó de jirafa, Ricardo Cásares se disfrazó de búho, Flor Rubio de cebra y Horacio Villalobos de un lobo, no obstante, quien se llevó todas las miradas fue “El Capi” Pérez pues estaba caracterizado como flamingo y todo el tiempo estuvo parado en un pie simulando la característica pose de estas rosadas aves.

El elenco de VLA generó todo tipo de opiniones por sus disfraces para recibirla primavera. Foto: IG. vengalaalegria

En cuanto acabó la inusual presentación de “Venga la Alegría” algunos fans pensaron que se quitarían sus disfraces, sin embargo, esto no ocurrió y los presentadores hicieron todo el programa caracterizados como animales, por lo que este hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues mientras a algunos les pareció divertida la dinámica, otros más calificaron al elenco del matutino como “ridículos” pues aseguran que “ya no saben qué hacer” para elevar el rating y ganarle a la competencia.

Como se mencionó antes, pese a las críticas, los conductores de “Venga la Alegría” decidieron realizar todo el programa disfrazados de animales y al parecer la pasaron muy bien, incluso, algunos de los conductores compartieron fotografías en sus redes sociales de sus disfraces y hasta aprovecharon para hacer diversas bromas sobre sus apariencias, por lo que quedó más que claro que no les importan las críticas.

"El Capi" Pérez tirunfó en redes con su disfraz de flamingo. Foto: IG: elcapiperez

Es importante señalar que esta no es la primera vez que en “Venga la Alegría” se hacen dinámicas de este tipo pues ya se está haciendo más que recurrente que los conductores utilicen disfraces en distintas dinámicas del exitoso matutino de TV Azteca que es la competencia directa de Andrea Legarreta y compañía.

