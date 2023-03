VIDEO: Adrián Marcelo y Chessman son captados mientras entrenan juntos y son tundidos en redes

La rivalidad entre Chessman y Adrián Marcelo fue uno de los temas que acapararon la atención de distintos medios de comunicación durante las últimas semanas debido a que el tema parecía ir escalando rápidamente y de manera completamente orgánica, sin embargo, desde el pasado fin de semana comenzó a circular un video en el que quedó evidenciado que todo este escándalo puedo haber sido planeado por ambas celebridades pues fueron captados entrenando lucha libre juntos, por lo que los dos salieron severamente criticados en redes sociales y por ello en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el supuesto pleito entre Chessman y Adrián Marcelo se originó el pasado 4 de marzo dentro del festival de música llamado “The World is a Vampire” donde también hubo exhibición de Lucha Libre y fue tras bambalinas donde ambas personalidades tuvieron un encuentro que terminó en un zafarrancho pues de acuerdo con los audios filtrados por el propio conductor de “Radar” al luchador no le pareció que el creador de contenido lo llamara “Güey” y le pidió respeto por lo que el presentador le dijo que así era la dinámica de su programa, pero esto no fue suficiente “El Asesino de la Luz Roja” le propinó un fuerte manotazo en el cuello al también titular de “hermanos de leche”.

Tras este primer enfrentamiento, Chessman fue suspendido dos semanas por AAA y salió a ofrecer disculpas reconociendo que fue obligado por la empresa fundada por Antonio Peña, ante ello, Adrián Marcelo aseguró que emprendería un proceso legal contra el luchador, cuyo nombre real es Kevin Citlali Zamora, por lo que el pleito iba subiendo rápidamente de intensidad.

Captan a Adrián Marcelo entrenando junto a Chessman

El pasado fin de semana comenzó a circular un video en redes sociales con el que “se les cayó el teatrito” a Chessman y Adrián Marcelo pues ambos fueron captados juntos entrenando sobre un ring de lucha libre por lo que de inmediato se comenzó a especular que están planeando hacer una lucha en algún evento de AAA o algo parecido que sería el momento cumbre de su “rivalidad”.

En las imágenes difundida en redes sociales, se pudo ver a ambos personajes hacer ejercicios sobre el ring y el autor del video gritó “arriba Chessman” lo cual originó que el luchador se volteara de inmediato para ocultar su rostro pues no estaba utilizando su característico maquillaje, mientras que Adrián Marcelo también detuvo su entrenamiento ante el desconcierto se saberse descubierto.

Hasta el momento, ninguna de las dos celebridades ha hablado respecto a este video, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas o días cuando salgan a hablar del tema y por ahora ambos se han convertido en blanco de todo tipo de críticas en redes sociales.

