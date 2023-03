Tania Rincón confirmó una esperada noticia

Tania Rincón reveló hace unos días que se había contagiado nuevamente de Covid-19, aunque después confirmó que ya había dado negativo a su prueba. A unas semanas de haber anunciado su separación de Daniel Pérez, la conductora preocupa a sus fans al dar a conocer que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión.

Instagram fue la red social elegida por la presentadora para dar a conocer que padecia la enfermedad. A través de sus historias, empezó mostrando una fotografía donde está en la playa. Posteriormente, colocó una imagen en la que se puede ver usando un cubrebocas en, aparentemente, un hospital: “Pero hoy estoy aquí ganándole al Covid-19”, indicó.

Tania Rincón. Fuente: Instagram @taniarin

La presentadora Tania Rincón se recupera del covid-19

Tania Rincón fue recibiendo miles de mensajes positivos de sus fans para su pronta recuperación del covid-19, algo que agradeció desde el fondo de su corazón: “Tengo los mejores fans, muchas gracias, siempre”, indicó junto a un video que le hizo un seguidor en su honor y donde demuestra que es muy querida en el ambiente.

Usando Instagram siempre, la presentadora anunció luego de unas horas sobre su diagnóstico. La estrella de la televisión contó en la red social de la camarita que ya había dado negativo a su prueba de Covid-19, resaltando que seguirá con sus actividades normales. Eso no solo llevó tranquilidad a ella y su familia sino también, a sus 4 millones de seguidores.

Tania Rincón. Fuente: Instagram @taniarin

Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Tania Rincón se contagia de Covid-19, pues, en 2021, también se enfermó mientras conducía el programa ‘Guerreros’. En aquella ocasión, comentó que se sentía bien y no había desarrollado síntomas. Esperemos que no vuelva a pasar por esta situación.

