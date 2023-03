María Félix: la vez que Diego Rivera insultó a "La Doña"

María Félix fue una de las estrellas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues con sus películas se hizo muy popular, no sólo con el público, sino también entre varias celebridades, entre ellas Diego Rivera, con el que tuvo una relación muy cercana, sin embargo, en una ocasión tuvo una discusión muy fuerte con "La Doña" por lo que la insultó y le dejó de hablar por una larga temporada, así lo contó la propia diva de la pantalla grande en una entrevista.

La originaria de Sonora tuvo su primera oportunidad con el estelar de "El Peñón de las Ánimas", de 1942, cinta que la hizo ganar el interés del público y de los cineastas, quien la incluyeron en otros proyectos como "Enamorada", "Doña Bárbara", "Tizoc. amor de indio", "La cucaracha" y "Juana Gallo", por mencionar algunas de las más de 40 producciones en las que participó en sus años de carrera artística, junto a figuras importantes como Pedro Armendáriz, Pedro Infante y Jorge Negrete, -este último fue uno de sus esposos-.

En tanto, Diego Rivera fue uno de los pintores destacados del realismo, cubismo y muralismo, pues junto a Frida Kahlo, sus trabajos son los más conocidos. Tanto el artista, como su esposa, fueron amigos de personajes importantes de la época dorada de la cinematografía nacional, como la protagonista de "Doña Diabla", de hecho la pintora le pidió a Félix que se casara con el que fue su pareja durante muchos años, quien supuestamente estaba enamorada de ella.

El día en el que Diego Rivera insultó a María Félix

En una entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky, "La Doña" confesó que a pesar de que no le gustaban las pinturas ni de Diego, ni de Frida, tuvo una gran amistad con ellos porque la apreciaban. Además, contó sobre la obra que le hizo Rivera en la que la trazó sin ropa y con encajes de adorno. "Yo quería que me pintara de Tehuana, pero dijo que era muy vulgar, no quiso. Entonces me pintó como él quería, desnuda, como estaba enamorado de mi", narró la artista, quien afirmó que ese retrato el artista lo expondría en Bellas Artes, pero que ella se negó.

"Estaba muy desnuda, ese retrato él lo quería para una exposición que hizo en Bellas Artes, no se lo presenté", confesó la protagonista de "Maclovia", quien aseguró que después de esa negativa Diego Rivera se molestó y hasta le faltó al respeto: "me dijo de todos los nombres, me insultó, hasta un año después me volvió a hablar". La artista aseguró que lo puso en su casa, sin embargo, debido a que no le gustaba le pidió a un albañil que lo modificara.

"Un día había un albañil arriba (de la casa) y le mandé a poner blanco, con un poquito de blanco para tapar un poco todo aquello. Le quité lo desnudo", contó, y al preguntarle si Diego Rivera alguna vez se enteró de lo que había hecho con su obra, María Félix indicó que nunca supo que fue modificada su pintura e insistió que "ahora está mejor". El lienzo actualmente se encuentra perdido, pues después de que Juan Gabriel fuera el último dueño, lo dejó al cuidado del gobierno de Chihuahua, no obstante, no se sabe que pasó con la pieza.

