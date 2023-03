Desde el escenario, Mía Rubín enamora con ajustado mini vestido de aberturas

Mía Rubín acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que público un video en el que mostró lo bella que luce derrochando talento desde el escenario con un impactante outfit con el que robó suspiros, por lo que, como era de esperarse, dicha grabación causó un gran revuelo entre sus fans, quienes se volcaron en halagos para la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mía Rubín publicó el breve, pero revelador video en cuestión, en el cual dio una probadita de lo que es capaz de hacer sobre el escenario y de paso aprovechó para promocionar la presentación del “Cumbia Machine Tour” que está programada para el próximo viernes 24 de marzo en la Monumental Plaza México donde también se presentarán otras celebridades de la talla de Ely Guerra, Benny Ibarra, Yahir, María León, Víctor García, Venus, la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita y su padre, Erik Rubín, quien se ha encargado de guiarla en su corta pero exitosa carrera como cantante.

En su video la primogénita de Andrea Legarreta apareció mostrando el extraordinario manejo de escenario que posee pese a tener poca experiencia ofreciendo espectáculos en vivo, no obstante, lo que más llamó la atención fue su espectacular outfit pues la joven que está a pocas semanas de cumplir 18 años presumió su estilizada silueta con entallado mini vestido de látex en color morado, el cual, remarcaba su diminuta cintura debido a que en esta zona de su cuerpo dicha prenda tenía una abertura con la que enloqueció a sus fans.

Cabe mencionar que, pese a que el video de Mía Rubín fue difundido a través de su perfil oficial de Instagram, las imágenes no tardaron en ser replicadas en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar para la hija de la conductora de “Hoy”, de quien precisamente heredó su arrolladora belleza.

Mía Rubín heredó el talento vocal de su padre y la belleza física de su madre. Foto: IG: miarubinlega

Mía Rubín habla sobre la separación de sus padres

Como bien se sabe, Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su separación hace unas semanas atrás y aunque han dejado ver que todo este proceso se está realizando en un ambiente de cordialidad no han evitado evitar el surgimiento de distintas especulaciones sobre el fin de su romance y a propósito de ello, Mía Rubín concedió una entrevista para el portal de TVyNovelas donde aseguró que al interior de su familia prefieren ignorar todas estas versiones pues solo buscan hacerles daño.

Mía Rubín aseguró que al interior de su familia prefieren ignorar el "qué dirán". Foto: IG: andrealegarreta

"No te metas a verlas (las publicaciones en redes sociales), porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos", sentenció Mía Rubín, quien ha respaldado la decisión de sus padres en todo momento pues ha manifestado estar consciente de que dicha determinación está tomada por el bienestar de toda su familia.

