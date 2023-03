Las complicaciones que BTS tuvo que superar para llegar al éxito: "No teníamos dinero"

BTS se ha convertido en la agrupación de K-Pop más popular del mundo, pues desde su debut en el 2013 no han parado de generar temas como "Fake Love", "Butter" y "No More Dream", los cuales han sido un éxito. Sin embargo, la vida de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Taehyung, RM y Suga no ha sido fácil, pues antes de llegar a la cima tuvieron que superar diversas complicaciones.

¿Cuáles fueron las complicaciones que BTS superó?

Su estudio estaba en un sótano y el techo tenía goteras

En una entrevista para BANGTANTV el miembro Suga habló sobre lo difícil que fue su vida como aprendices y sorprendió al ARMY con algunos detalles. Según dijo, antes de debutar como los Bangtan Boys tuvo que repartir volantes y cantar sin ninguna paga. Asimismo, dijo que tenían su estudio en un sótano, por lo que cuando llovía entraba el agua por las goteras.

BTS enfrentó dificultades antes de ser famosos. (Créditos: Facebook / BTS)

No tenían dinero

Además, mencionó que no tenían mucho dinero y no les alcanzaba para comprar muebles, así que optaban por recoger lo que otras personas tiraban. "No teníamos dinero para comprar muebles. Entonces caminamos por el vecindario y recogimos muebles viejos que la gente tiraba. Incluso encontramos un colchón. Así que comimos y dormimos allí y trabajamos en nuestra música", detalló.

No se den por vencidos: Suga

Por otro lado, el cantante de BTS comentó sobre lo complicado que es dedicarse a la música o la actuación, pues asegura que lleva mucho tiempo y esfuerzo ser reconocido en la industria, por lo que aconsejó a quienes están buscando dedicarse a esto no se den por vencidos nunca.

