J-Hope de BTS se despide del ARMY antes de entrar al servicio militar con ésta canción

J-Hope planea hacer su servicio miliar próximamente, sin embargo, antes de entrar al ejército el miembro de BTS, se despedirá del ARMY con una canción, así lo dio a conocer la agencia HYBE y el propio artista en sus redes sociales. Los integrantes del fandom se encuentran muy emocionados, pues podría ser el último trabajo del idol antes de que se vaya por alrededor de dos años a cumplir con sus obligaciones en Corea del Sur.

La agencia que representa a Bangtan liberó este 2 de marzo las primeras imágenes del videoclip de "On The Street”, el sencillo que lanzará Hoseok, nombre real de rapero, antes de enlistarse en el ejército como lo tiene planeado. En este proyecto el artista no está solo, ya que invitó a J. Cole, conocido por sus temas "She Knows" y "Born Singer", este último contó con una versión de la banda de k-pop, la cual se puede encontrar en su álbum de antología "Proof", revelado el año pasado.

J-Hope de BTS se despide del ARMY con "On The Street”

De acuerdo a algunas fuentes, J-Hope conoció al rapero estadounidense cuando se presentó en el festival Lollapalooza 2022, al cual también asistió Jimin para darle apoyo y Becky G como invitada especial. Aparentemente, mantuvieron comunicación y crearon esta canción, en la que también aparecerá J. Cole, esto de acuerdo a las primeras imágenes que reveló la agencia que representa a los cantantes surcoreanos.

Según BIGHIT MUSIC, el rapero de BTS escribió “On The Street” para “compartir sus sinceros sentimientos hacia sus fans”, mientras que el título es una referencia a “las raíces de J-Hope, el baile callejero, de donde nació su sueño de convertirse en un artista”, algo que ha logrado, pues pertenece a uno de los grupos de k-pop más importantes a nivel internacional, ya que ha logrado presentarse en diferentes partes del mundo y ganar varios premios.

En tanto, este será el último trabajo de Hobi, como le dicen de cariño los fans, antes de entrar al servicio militar, pues hay que recordar que hace algunos días, los representantes de Bangtan anunciaron que el artista, que acaba de cumplir 29 años el mes de febrero, había comenzado con el proceso para cumplir con sus obligaciones en Corea del Sur, convirtiéndose así en el segundo miembro en enlistarse en el ejército de su país, ya que Jin fue el primero.

"Nos gustaría informar a nuestros fans que J-Hope ha iniciado el proceso de enlistamiento militar solicitando la terminación de su aplazamiento de enlistamiento. Les informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo", colocó en un breve mensaje BIGHIT MUSIC, en el que no ha dicho cuándo será que ingrese al ejército, pero pidió seguir apoyando al artista, por lo que el ARMY se está organizando para el estreno de “On The Street”, este 3 de marzo a las 2 pm (coreana), mientras que en México será en la noche.

