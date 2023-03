Carlos Rivera revela cuál era su primer sueldo tras salir de La Academia: "No había para pagar la renta"

Carlos Rivera rompió el silencio después de varios años, pues confesó que no ganaba mucho dinero después de que salió de La Academia, reality show en el que debutó y se lanzó al estrellato. Aunque era uno de los favoritos del público, el cantante explicó que el sueldo que le ofrecían en la primera televisora a la que perteneció, no le alcanzaba ni para la renta, por lo que decidió dejarla, sin embargo, tuvo que llegar a un acuerdo.

El intérprete de "Me muero" ganó la tercera generación de La Academia, por lo que fue contratado por Tv Azteca; aunque indicó que se encuentra muy agradecido con el programa y la empresa por abrirle las puertas al mundo del espectáculo, reconoció que recibía salarios bajos y poco apoyo, algo que posteriormente lo motivó a dejar la compañía y buscar suerte por su propia cuenta.

"El problema fueron las personas que pusieron para manejarnos. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses (del final del reality) y a mí me ponen en una banca", destacó el cantante, de 36 años, quien lamentablemente vio su carrera en pausa por una temporada a pesar de que había ganado uno de los concursos de canto más importantes de los años 2000.

Carlos Rivera no podía pagar la renta

Durante una entrevista con Johnny Abraham para el podcast Conquista tu mundo, Carlos Rivera indicó que debido a que tenía un contrato de exclusividad, no le dejaban hacer otros proyectos, pero el dinero que recibía por parte de la compañía no le era suficiente: “era exclusivo, pero no recibíamos nada y a veces no había para pagar la renta”, declaró, asegurando que no fue el único, ya que los demás ex Académicos estaban en la misma situación.

"Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos", destacó el esposo de Cynthia Rodríguez, que agregó que tuvo que salirse de Tv Azteca para poder continuar con sus proyectos como músico y actor de teatro, sin embargo, no era fácil, debido a que su contrato se renovaba automáticamente.

Carlos Rivera dijo que ganaba poco aunque tenía un contrato de exclusividad IG @_carlosrivera

"Yo pedí una cita con el director de Azteca de ese momento para decirle: 'yo ya me quiero ir de aquí, suéltame', porque el contrato que firmaste por cinco años, no, no era por año (para renovarlo) era por temporalidades leoninas que podían durar al día de hoy, 20 años. Hoy podría seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque son de esos que se renuevan automáticamente", explicó Rivera que tuvo que llegar a un acuerdo para salir de la televisora del Ajusco.

"Lo peor era que: (la empresa sentía) 'me tienes que dar las gracias porque hubo alguien que te quiso si no nadie te hubiera querido' (...) Yo amé, yo fui leal y no fue recíproco. Él fue el que dijo: 'sé que voy a quedar como el pend*j* que liberó a Carlos Rivera de esta televisora'. Firmamos un acuerdo ni siquiera fue una liberación", destacó Carlos Rivera quien ahora es uno de los cantantes más importantes en México, pues llena auditorios alrededor de la República y en otras ciudades del mundo.

