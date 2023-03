Alessandra Rosaldo habla de su matrimonio con Eugenio Derbez: "Estamos viviendo una etapa de muchos cierres de ciclos"

La ola de separaciones en la farándula entre aquellas parejas que eran consideradas de las más estables ha logrado despertar sospechas sobre otros famosos, como Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo que pese a compartir detalles de su relación con sus fans no han evitado que surjan rumores de una ruptura a los que la cantante decidió responder con un contundente mensaje.

En más de una ocasión los actores han aceptado que enfrentaron diversos conflictos durante sus poco más de 10 años de matrimonio, sin embargo, actualmente atraviesan por una etapa de unión sobre la que la vocalista de “Sentidos Opuestos” habló al reaccionar a las recientes separaciones en el medio artístico, como la de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, indicó entre risas la cantante en entrevista para el programa “Ventaneando”.

Al igual que otras celebridades como Shakira, Rosaldo detalló que ha visto en su trabajo una forma de enfrentar momentos difíciles: “Claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro”.

“Somos una pareja muy imperfecta”

La serie “De viaje con los Derbez” mostró una faceta nunca antes vista en la relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosando, pues demostraron que existen conflictos en toda relación y que han sabido salir adelante pese a las diferencias entre ellos. Todo esto en medio de rumores que apuntan a una separación que ya ha sido parte de su relación en los 16 años que han estado juntos.

Alessandra Rosaldo acepta tener una "relación imperfecta" con Eugenio Derbez. Foto: IG @alexrosaldo

En entrevista con Jorge Ramos para “Algo personal”, la pareja se sinceró sobre su vida personal y cómo han logrado salir adelante apoyando el éxito del otro: “Sí hay una parte en la que por supuesto somos equipo, y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está independiente el uno del otro”.

“Es una relación, a comparación de cómo nos ve la gente desde afuera que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta. La gente piensa que no peleamos, y peleamos mucho, yo creo que el secreto está en que sabemos pelear. Hemos aprendido a pelear, que creo que ese es el secreto”, dijo la cantante.

