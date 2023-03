Mariana Rodríguez y Samuel García: Las elegantes fotos de su hija Mariel a una semana de nacida

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez, empresaria, influencer y primera dama del estado del norte por fin se convirtieron en padres. El pasado 10 de marzo llegó a sus vidas su hija, Mariel, quien ya se convirtió en una sensación de las redes sociales gracias a las fotos que sus padres comparten, como las de la elegante sesión a una semana de nacida con las que han recibido miles de "likes".

Mariana es muy cercana a sus seguidores en Instagram, donde cuenta con 2.6 millones de fans, y con quienes ha compartido muchos detalles de la llegada de su pequeña. "La chavacana mayor", como es conocida en el mundo digital, se ha mostrado muy cercana a su pequeña, y fiel a su estilo ha publicado una gran cantidad de imágenes de la recién nacida, siendo la última sesión, realizada por las artistas de la lente del estudio Goga Photography las que más han llamado la atención de los internautas.

Mariel nació el pasado 10 de marzo. Foto: IG @marianardzcantu / Goga Photography

"De todos los regalos que me pudieron haber hecho, compartir la vida contigo es el mejor de todos @samuelgarcias gracias @goga.photography por esta sesión de hoy que guardaremos para toda la vida", escribió la influencer y primera dama de Nuevo León para compartir una de las imágenes, en la que se le observa cargando en sus brazos a Mariel, y envuelta en una sábana blanca.

La elegante sesión de fotos de Mariel

"No tengo palabras. Bienvenida Mariel. Te amo", fueron las palabras con las que el político compartió las primeras fotos de su primogénita, una instantánea en la que se le observa cargando a su hija, imagen a la que le han seguido muchas otras en las que el gobernador del estado del norte se muestra encantado con su nueva etapa de papá, mismas en las que ha recibido cientos de comentarios y miles de "me gusta".

Fue este viernes cuando Rodríguez, de 27 años, sorprendió a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con las fotos de la elegante sesión que le realizaron a Mariel, postales que acompañó con el siguiente texto: "Quisiera congelar el tiempo mi muñequita preciosa no tengo palabras para agradecer el ser tus papás @samuelgarcias @goga.photography".

Es la primera hija de Mariana y Samuel. Foto: IG @marianardzcantu / Goga Photography

La primera sesión de Mariel. Foto: IG @marianardzcantu / Goga Photography

"No puedo con tanta perfección", "Es una muñeca", "Marianita no subas tantas fotos de Mariel la gente es muy envidiosa, cuidala", "Que belleza!!", "Que preciosa muero de amor!! no faltan comentarios de gente que se cree experta que solo son mal vibrosas y de todo se quejan jaja" y "Estas fotos no son muy anticonceptivas… ay no que hermosa, parece una muñeca de las babys newborn", son sólo algunos de los mensajes que sus fans han dejado.

En las fotografías se puede ver a la primera hija del matrimonio de Rodríguez y García en diversos escenarios y con cambios como mamelucos afelpados y vestidos, imágenes que también han mostrado la preocupación de muchos seguidores, quienes le han cuestionado a Mariana por sentarla siendo tan pequeña.

La pequeña tiene una semana de nacida. Foto: IG @marianardzcantu / Goga Photography

