Lis Vega paraliza la red en coqueta minifalda y escotado top blanco

Lis Vega enamoró a sus millones de fans en Instagram con un look coqueto y fresco con el que le dio la bienvenida a la primavera. La famosa actriz y cantante compartió en su cuenta oficial una serie de fotos con las que paralizó la red al mostrarse en minifalda a cuadros y un escotado top blanco, conjunto con el que destacó su curvilínea y voluptuosa silueta y se confirmó como una de las más bellas del espectáculo.

La originaria de Cuba, de 45 años, ha sido criticada por sus cambios físicos con el pasar del tiempo, sin embargo, la también bailarina demuestra que es una mujer segura y que no hace caso a sus detractores, pues sigue conquistando las redes sin pensar en el qué dirán, sobre todo con sus looks reveladores, los cuales son ideales para resaltar su figura que es tan admirada por sus fans.

Lis Vega presume cuerpazo en minifalda

Vega se destacó en las fotografías publicadas también en Facebook luciendo silueta de veinteañera, modelando una falda corta con un top cut out, uno de los estilos favoritos del 2022, con el que resaltó su silueta y pudo presumir al máximo su belleza, que la ha llevado a ser una de las favoritas de las plataformas digitales, confirmando también que la edad es sólo un número y no está peleada con la moda y las tendencias.

Lis derrocha belleza y estilo en coqueto look. Foto: IG @lisvegaoficial

En las instantáneas que Lis compartió con sus 1.9 millones de fans en Instagram, se observa a la guapa cubana presumiendo cuerpazo con un look que destaca sus curvas y con el que demostró que gusta de posar con los atuendos más chic, pues el top blanco tiene un toque sensual por su profundo escote y sus aberturas, pieza que combinó con una minifalda de cuadros verdes que es perfecta para estilizar la silueta femenina por su pretina ancha.

"Your good luck clover (tu trébol de la buena suerte) #happyweekend #mymood #lapoetadelourbano #myflow #newcollection by @mystikactivemx #summer #veranos READY #fashionwomas #new #mexico #colombia #usa #centroamerica #envios #style # @mystikactivemx #newcollection ", fue la frase y los hashtags con los que Vega acompañó la publicación, imágenes que han recibido miles de "me gusta".

La actriz cubana conquista con sus atuendos. Foto: IG @lisvegaoficial

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la también compositora, conocida en las plataformas digitales como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura espectacular y presumirla en atrevidas prendas, como la que ella dejó ver en las imágenes con las que derrochó estilo, dando clases de moda al mostrar que son perfectos para brillar en la temporada de primavera-verano.

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que hace unos meses se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks reveladores que destaquen su silueta.

La cantante presumió cuerpazo y torneadas piernas. Foto: IG @lisvegaoficial

