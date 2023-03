La dura confesión de Diego Boneta tras interpretar a Luis Miguel

Diego Boneta es uno de los actores más importantes de nuestro país, pero que ha logrado trascender fronteras gracias a sus interpretaciones en el mundo del cine y de la televisión. Sin embargo, saltó a la fama por haber interpretado a Luis Miguel en la serie autobiográfica del cantante y que se encuentra en su mejor momento en lo personal. En los últimos días, confesó qué es lo que tuvo que padecer tras personificar al Sol de México.

Quizás no sabías pero el verdadero nombre es Diego Andrés González Boneta y pese a que en el año 2002 se dio a conocer gracias a su apellido paterno, decidió cambiárselo porque pensó que no iba a tener oportunidades en la industria del cine. Pese a haber lanzado algunas canciones, tenía muy en claro que quería ser actor, pero las productoras creían que su apellido era muy normal y latino para personificar a una persona. Por eso, decidió adoptar el apellido de Boneta, de ascendencia italiana.

Diego Boneta se cambió su apellido. Fuente Instagram @diego

Fue en el año 2018 que Diego Boneta tomó mayor popularidad y es que le llegó la oportunidad de protagonizar a Luis Miguel en su serie autobiográfica, la cual se estrenó la última temporada el año pasado. Allí, el actor de 32 años sorprendió con la personificación del Sol de México, no sólo por su parecido, sino por su voz.

La confesión de Boneta tras personificar a Luis Miguel

Sin embargo, en los últimos días, Diego Boneta confirmó qué luego de personificar a Luis Miguel, tuvo que ir a terapia, teniendo en cuenta que se había emparentado mucho con el cantante. El actor dijo: “Cuando me tocaba pedir tacos con un amigo, lo hacía como Luis Miguel. Durante la primera temporada, me sentía diferente físicamente y me veía como Luis Miguel”.

Bontea tuvo que ir a terapia por Luis Miguel. Fuente Instagram @diego

Por otro lado, Diego Boneta confesó que tuvo asistir a terapia para desprenderse del personaje, sobre todo luego de la segunda y tercera temporada. Sobre cómo hizo para interpretar a Luis Miguel, el actor declaró: “Me metí muchísimo, paré todo un año y me enfoqué en la preparación del personaje”.

