Andrea Legarreta: 3 fotos que confirman que es la soltera más bella de la farándula

Es innegable que Andrea Legarreta es una de las mujeres más atractivas de toda la farándula y tras su divorcio de Erik Rubín es posible que más de uno trate de conquistar a la querida conductora de “Hoy”, por lo que en esta ocasión te presentaremos 3 fotos de la talentosa presentadora que la confirman como la soltera más bella de toda la industria del entretenimiento, además, de contaremos todo lo que se sabe acerca de su separación.

Fue el pasado 22 de febrero cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieron oficial su separación, sin embargo, en su comunicado señalaron que desde hace cinco meses no están juntos, no obstante, en todas y cada una de las entrevistas que han ofrecido han dejado en claro que no hubo un o una “tercera en discordia” y solo han manifestado que “algo se perdió” entre ambos, incluso, señalaron que acudieron a terapia en pareja y el separarse es una especie de “experimento”, por lo que dejaron abierta la posibilidad de que su romance tenga una segunda parte.

Andrea Legarreta roba suspirtos en cada emisión de "Hoy". Foto: IG: andrealegarreta

Tras su separación, Andrea Legarreta manifestó no sentirse del todo bien y durante las transmisiones del programa “Hoy” se le pudo ver un tanto pensativa y con una actitud diferente, por lo que causó una gran preocupación entre sus fans, sin embargo, tras los divorcios de Tania Rincón y Galilea Montijo, la mamá de Mía y Nina Rubín cambió su semblante y comportamiento posiblemente porque encontró en ellas el acompañamiento y fortaleza para afrontar este complicado momento.

Cabe mencionar que, hace apenas unos días, Erik Rubín estuvo como invitado en “Hoy” y ambos se dijeron agradecidos por el cariño que sus seres queridos y el público les han brindado en este complejo proceso y posteriormente ambos estuvieron juntos en la sección llamada “En la tina” donde la querida conductora “confesó” al exTimbiriche, quien reiteró que, por ahora, lo más importante son sus hijas y ambos señalaron que su separación es un “experimento” y reconocieron que aún hay cariño y amor entre ambos, no obstante, señalaron que su decisión sigue en pie y Andrea Legarreta terminó derramando algunas lágrimas.

Andrea Legareta y Erik Rubín demostraron llevarse muy bien pese a su separacion. Foto: IG: andrealegarreta

Por otro lado, Erik Rubín también concedió una entrevista en la que confesó que, pese a haber anunciado su separación, sigue viviendo junto a Andrea Legarreta y sus hijas, pero también aclaró que aproximadamente en dos semanas abandonará su hogar pues esa fue una de las principales recomendaciones de su terapeuta, no obstante, también señaló que este cambio lo tiene sin poder dormir pues reconoció que no quisiera abandonar su casa, pero lo hará confiando en que es algo necesario para que todo se acomodé en pro de todos los integrantes de su familia.

Andrea Legarreta se ha refugiados en sus hijas para poder sortear este complicado momento. Foto: IG: andrealegarreta

Por ahora, Andrea Legarreta no ha realizado ninguna declaración sobre el hecho de seguir viviendo junto a Erik Rubín pues tras dar positivo a Covid-19 se encuentra aislada, pero se espera que una vez que se recupere ofrezca todos los detalles sobre su verdadero alejamiento del padre de sus hijas.

