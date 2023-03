Ana María Alvarado recuerda el día que Pati Chapoy la hizo llorar: "Pedía mi cabeza"

Ana María Alvarado destapó otro momento de frustración a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, como una de las abanderadas de los espectáculos y los temas de revista. A pesar de su gran fama, no ha sido fácil hacerse de un gran nombre en la televisión.

Luego de sus dimes y diretes por la salida del programa de Maxine Woodside, aseguró que durante su época en TV Azteca, se encontró con un enorme obstáculo en su carrera que durante algún tiempo no le permitió avanzar. Con nombre apellido, dijo, se trataba de Pati Chapoy, titular de "Ventaneando".

La conductora reveló que no la pasó bien en TV Azteca. Crédito: Instagram / @anamaalvarado

“Cuando yo entré a TV Azteca, Pati Chapoy nunca estuvo de acuerdo con mi presencia, porque ella quería que estuviera gente de su equipo (En Venga la Alegría), ya fuera Aurora Valle o alguien de las que trabajaba para ella”, contó a través de su canal oficial en la plataforma de YouTube.

Todo empezó por una teoría de la conspiración. Como ella ya tenía amplia experiencia y era una de las favoritas del programa de Woodside, Chapoy aseguraba que se trataba de una espía que llevaba toda la información relevante a la conductora que es considerada como una competencia.

Además, la consideraba como una persona desleal, porque supuestamente, la conductora Angélica Palacios le contó a la jefa de la barra de espectáculos que Ana María Alvarado hablaba mal de ella a sus espaldas, lo cual, aseguró, nunca fue cierto, pues ella le tiene un gran respeto.

Pati Chapoy habría pe dido "su cabeza". Crédito: Instagram / @anamaalvarado

Todo escaló al grado de que supuestamente, Pati Chapoy "pedía la cabeza" de la conductora de manera insistente, hasta que un día decidió que ya era momento de hablarle de frente, y llegar a una solución para que su tiempo en TV Azteca fuera mucho más ameno de lo que había sido hasta entonces.

“Voy de obediente porque era mi jefe, le hablo a la secretaria de Pati Chapoy y me da una cita. Nunca voy a olvidar esa cita, llego nerviosa y le digo: ‘Oye, Pati, se que no te caigo bien, no soy la espía de Maxine, trabajó aquí y allá pero soy muy respetuosa e incluso no me entero de muchas cosas porque saliendo me voy corriendo (...) soy mujer como tú”, fueron las palabras que habría dicho a Chapoy.

Sin embargo, le ganó el sentimiento en el medio de su discurso, y derramó unas lágrimas frente a Pati Chapoy, lo que habría resultado malo para ella casi al instante. Según su narración, La conductora se paró para darle algunos pañuelos desechables y la conversación se dio por terminada.

Chapoy aseguró que la conductora casi "se hincó " junto a ella. Crédito: Instagram / @anamaalvarado

Sin embargo, al día siguiente se reavivó la polémica, pues Pati Chapoy dijo al aire que la artista se había "casi hincado" frente a ella con tal de pedirle, de rogarle que la dejara conservar su trabajo en TV Azteca. La historia era otra, pero hasta entonces únicamente la sabían ellas dos.

Esto le trajo numerosos problemas en su otro trabajo, con la emisora donde colaboraba con Maxine Woodsine, pues ésta la habría regañado porque se enteró de lo que andaban diciendo en el programa, y se le cuestionó el hecho de que hubiera ido a rogarle a Pati Chapoy.

