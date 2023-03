La Mala Rodríguez se defiende por su contenido en OnlyFans: "No sufras"

La Mala Rodríguez es una de las famosas que decidió unirse a la polémica plataforma OnlyFans para mostrar contenido exclusivo, aunque esto le ha traído detractores en las redes sociales, donde ha recibido críticas por considerar que al ser una mujer muy talentosa, y una de las mejores raperas del mundo, no necesita sexualizar su cuerpo e imagen, sin embargo, ella se defiende con un contundente mensaje.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la rapera, nació el 13 de febrero de 1979 en Jerez de la Frontera, una pequeña ciudad en la Provincia de Cádiz, España. Antes de cumplir los 15 años ya estaba interesada en el mundo de la música, y es en 1997 cuando graba su primer demo en un grupo de rap llamado La Mala y El Cuervo. En 1999 debuta profesionalmente como "La Mala" y poco después cambia su nombre artístico y como Mala Rodríguez.

La Mala Rodríguez responde a críticas por su OnlyFans

Fue en diciembre de 2020 cuando la cantante española dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se unió a la plataforma de contenido exclusivo, en la que la mayoría de las famosas muestran fotos más sugerentes y provocativas. "Ya tengo Onlyfans, podre´is disfrutar de mis clases de drunk yoga por un mo´dico precio al mes", escribió en aquel momento, dando a conocer el tipo de imágenes que sus fans podrían ver.

Pero, aunque "La Mala" no recuerda constantemente a su famosa "página azul", como es conocida por muchos, fue este miércoles cuando en Twitter aprovechó para invitar a su público a seguirla en su cuenta de OF, por lo que pronto recibió reacciones, entre ellas la de un usuario que afirmó que la artista "intenta ser algo que ya no es" y que la "la brújula de su moralidad cambia muchísimo y muy rápido".

La Mala recibió críticas por su OnlyFans. Foto: Captura de pantalla

Al respecto, Rodríguez no se quedó callada, y respondió a su seguidor con el siguiente mensaje: "Pero que tiene que ver la velocidad con el tocino yo no entiendo nada de verdad quiero canonizarme o algo ? Que pasa a mujeres con conciencia social no tienen apetito sexual? Explícame un poco que no logro entender los conceptos? Vivamos amor! Todo está lindo! No sufras!", dejando claro que está segura de lo que hace y comparte en las redes sociales.

María se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, famosa por su talento en el escenario, pero también por ser una de las mujeres que cautiva los escenarios y las redes sociales con sus reveladores atuendos. Es así que cada día suma más fanáticos, logrando obtener 1.4 millones en Instagram, más otros miles en plataformas como Facebook y Twitter.

La Mala Rodríguez desde joven mostró interés por la música, aunque antes de llegar al éxito en los escenarios tuvo que realizar otros trabajos, como camarera, profesora de aeróbics y trabajadora de limpieza, sin embargo, su gran talento y originalidad la han llevado a ser hoy es una de las raperas españolas más famosas a nivel internacional. La actriz y cantante ha colaborado con artistas como Juan Magán y Lola Índigo.

La cantante española no teme a mostrar su figura en atrevidos looks. Foto: FB @malarodriguezoficial

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: La Mala Rodríguez enciende Instagram brincando en entallados leggins y mini top

En México, La Mala Rodríguez deleita en arriesgado mini vestido negro