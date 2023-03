Carlos Rivera cumple años y Cynthia Rodríguez se deshace en halagos: "El hombre más maravilloso"

Este miércoles 15 de marzo Carlos Rivera celebró su cumpleaños 37, rodeado del amor de sus amigos y familia, pero fue su esposa, la ex conductora de "Venga la Alegría", Cynthia Rodríguez, la que cautivó a sus fans con sus palabras, pues la también cantante lleno de halagos a su pareja, afirmando que es muy afortunada por estar a su lado y que es "el hombre más maravilloso".

Los ex académicos se fueron a vivir juntos desde varios años atrás, y fue en el 2021 que Rivera le propuso matrimonio a la presentadora que consolidó su fama en la pantalla chica gracias al matutino de TV Azteca, programa en el que confirmó su matrimonio con el intérprete, el cual dejó para dedicarse de lleno a su familia, pues la pareja busca muy pronto convertirse en papás.

Cynthia Rodríguez muestra todo su amor por Carlos Rivera

Fueron muchos los famosos que se unieron a la celebración del cantante de temas como "Recuérdame" y "Te esperaba", y entre las celebridades que le dieron sus mejores deseos no podía faltar su esposa, con quien se casó en junio de 2022 en total hermetismo, pues fue hasta meses después cuando ambos hablaron de la ceremonia que se realizó en Europa y a la que sólo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Cynthia le dedicó bellas palabras a su esposo. Foto: IG @cynoficial

"¡Feliz cumpleaños al amor mío! No sabes cómo disfruté verte sonreír y hacer lo que tanto amas. Soy tan afortunada de vivir cada día al lado del hombre más maravilloso de este mundo. ¡Feliz cumpleaños e inicio de gira! Vamos por ese TOUR A TODAS PARTES. Dios te cuida y te bendice siempre", escribió Cynthia en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 4.1 millones de fans.

Con sus palabras, la cantante, originaria de Monclova, Coahuila, que fue integrante de la Cuarta Generación de "La Academia" cuando tenía 21 años, vuelve a confirmar que está muy enamorada de su esposo, y que lo apoya incondicionalmente en su carrera, recibiendo más de 100 mil "me gusta" por su posteo, que también ha sido comentado por los fans de Rodríguez y sus amigos en el medio del espectáculo.

Por su parte, Carlos compartió en su cuenta de la plataforma de Meta un foto en la que se observa posando con su pastel de cumpleaños y en la que escribió: "No quiero que termine el día sin agradecer a Dios por un año más de vida. Celebrando con el amor de los que me rodean y los que hoy me cuidan desde allá arriba. Y con un montón de ilusiones por venir. No puedo estar más bendecido. Gracias, Gracias, Gracias. Los amo".

Carlos Rivera celebró con una lujoso fiesta. Foto: IG @cynoficial

