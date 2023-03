No sólo Andrea Legarreta, también el SAT va tras Alfredo Adame

Alfredo Adame es uno de los actores que últimamente se ha hecho de mucha fama, pero no por su trabajo histriónico, sino por las polémicas que ha causado tanto con compañeros actores como con personas que nada tienen que ver con la farándula, desde ser parte de peleas callejeras hasta hacer comentarios ofensivos hacia algunas personalidades del medio del espectáculo.

Uno de los conflictos recientes surgió cuando, tras la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, Adame se tomó el tiempo para “felicitar” al exintegrante de Timbiriche por la ruptura, pues desde hace algunos años ha manifestado que no mantiene buena relación con su excompañera del programa Hoy.

Andrea Legarreta prepara demanda contra Alfredo Adame Foto: Especial

“Ojalá pase por 50 (momentos difíciles) más, de aquí a que se muera... y Erik Rubín, lo fecilito por haberse desecho de ese cáncer”, expresó el exconductor de televisión.

Ante tales declaraciones, Andrea Legarreta anunció que prepara una demanda en contra del exconductor de televisión. Dijo estar “harta” de los ataques de Adame y de que opine sobre su vida personal por su rompimiento con el padre de sus dos hijas. “Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque, además, a base de mentiras, él en su locura decidió hablar de mí”, expresó.

También Hacienda va tras Alfredo Adame

Esta vez Alfredo Adame vuelve a atraer los reflectores, pero del gobierno federal, pues resulta que, según información de la revista TvyNovelas, Adame tiene una gran deuda pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde el año 2010, la cual no alcanzaría a cubrir ni con la suma de sus cuentas.

La misma revista de espectáculos compartió un documento de Hacienda que da cuenta de la cifra que adeuda el actor, más de 250 mil pesos de varios impuestos. Sin embargo, Adame no se ha pronunciado al respecto.

El documento refiere que Adame adeuda más de 250 mil pesos Foto: IG @tvynovelasmex

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “Hasta el SAT le pone en su madre a ese we, que feo caso”; “Nunca le he deseado el mal a nadie. Pero después de cómo habló de Legarreta, se lo merece”; Y va a culpar a Legarreta jajjajaja”; Le va a encantar esa noticia a Andrea Legarreta”; “Encima de bravucón! Ya ni la muela ese wey”.

