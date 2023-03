“Me gusta separar”: Carlos Rivera dice por qué no usa su anillo de matrimonio en sus shows a un año de casado

Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez son una de las parejas del medio del espectáculo que ha decidido llevar su relación en la mayor privacidad, algo que el cantante confirma con sus acciones, como el no usar su anillo de matrimonio en los shows que ofrece, esto a un año de haberse convertido en marido y mujer, pues recordemos que los artistas contrajeron nupcias en Europa y recibieron en el Vaticano la bendición de Papa Francisco.

Los ex académicos se fueron a vivir juntos desde varios años atrás, y fue en el 2021 que Rivera le propuso matrimonio a la también cantante y ex conductora del matutino "Venga la Alegría", en el que se consolidó como una de las favoritas de la televisión, programa en el que confirmó su matrimonio, y que dejó para dedicarse de lleno a su familia, pues la pareja busca muy pronto convertirse en papás.

Carlos y Cynthia fueron novios por varios años. Foto: Especial

Carlos Rivera dice por qué no usa su anillo de matrimonio

Aunque es común que las parejas de casados utilicen una argolla de matrimonio, el originario de Tlaxcala, de 37 años, que recientemente reveló que tuvo un complicado comienzo de su carrera, compartió los detalles de por qué ha decidido no usarla en sus shows y presentaciones. En una entrevista para Televisa Espectáculos, el famoso intérprete reveló que prefiere mantener separado al artista de la persona, a diferencia de Rodríguez, que en fotos recientes se puede ver que luce su anillo de compromiso y el de bodas.

"Me gusta separar la parte del artista con la parte de la persona, y de hecho, en 'la Máscara' (programa de Televisa) una vez dije una frase, que la dije en broma, pero no es tan en broma, de que yo como artista siempre voy a ser de mi gente, siempre, y yo como persona, ahí sí, esa le pertenece a mi mujer y le pertenece a mi familia. Cuando trabajo, la mayoría de las veces no me lo pongo (...) luego se me pierde", explicó el cantante.

Al respecto de cómo ha cambiado su relación ahora que están casados, Carlos confesó que las cosas siguen igual, se llevan muy bien y disfrutan de la compañía del otro: "Tenemos una vida muy tranquila, siempre la hemos llevado, realmente no es como que cambió nada, porque ya teníamos mucho tiempo viviendo juntos, realmente, fue más bien la celebración", refiriéndose a la boda que tuvo lugar en el extranjero.

