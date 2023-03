Maryfer Centeno analiza la respuesta de Piqué a la canción de Shakira en su contra

Gerard Piqué recientemente reaccionó a la canción "Music Session #53" que Shakira hizo en su contra, generando diferentes comentarios en redes sociales, incluidos los de la grafóloga Maryfer Centeno, quien analizó su lenguaje corporal y reveló si sus palabras coincidieron con sus acciones. La experta compartió con sus seguidores un video en el que revisó las facciones y movimientos del ex jugador Barcelona después de que hablara por primera vez al tema de su ex y madre de sus hijos.

Piqué asistió hace unos días al programa de su amigo y locutor Jordi Basté, en donde habló de diferentes temas, incluida su separación de la colombiana con la que estuvo 12 años. Asimismo, hizo un comentario sobre el tema que supuestamente tiene indirectas hacía él y su presunta infidelidad con Clara Chía, aunque el empresario y dueño de Kosmos se limitó a decir que lo único que quiere es que sus hijos estén bien.

Maryfer Centeno analiza reacción de Piqué a tema de Shakira

La experta en lenguaje no verbal compartió un video en sus cuentas oficiales en el que analizó el comportamiento y las palabras del ex seleccionado de España durante la entrevista. Centeno aseguró que el deportista se notaba incómodo debido a que movía sus manos y también se tocaba las rodillas tratando de calmarse, lo que refleja nerviosismo y un sentimiento de huida, pues le costó hablar al respecto.

''Para empezar, la mano cambia de lugar, lo cual refleja nerviosismo...Nota como se frota la rodilla, esto es un apaciguador, pero también es un reflejo de huida'', indicó Maryfer en su análisis en el que también resaltó que el ex defensa del Barcelona se puso cabizbajo y se notaba la vergüenza al respecto al tema de la canción de Shakira, quien supuestamente le "tiró" por serle infiel con su actual novia Clara Chía.

La grafóloga también resaltó el momento en el que Piqué enseña los dientes al momento de hablar y pone los brazos alrededor del cuello, como se quisiera rascar, lo que podría traducirse como ansiedad. De igual forma, insistió que la canción de la colombiana con Bizarrap le causa mucha molestia: “Hace una expresión de desprecio cuando dice ‘intentar proteger a nuestros hijos’; sin embargo, por el tono de voz, es legítimo que le genera conflicto la canción con Shakira”.

Finalmente, aseguró que el empresario y ex de Shakira tiene expresiones de enojo, ya que se marcan las arrugas del entrecejo y sigue rascándose. Encima de esto, la experta notó que el ex jugador de futbol volteaba al otro lado en un reflejo lo que interpretó como un reflejo de vergüenza: "No sabe donde meterse, no sabe ni donde ocultarse, este hombre se siente humillado en público".

