La tajante prueba de que Shakira ya no odia a los padres de Gerard Piqué

Shakira sigue dando mucho de qué hablar y, es que tras el regreso de la colombiana a Barcelona de su viaje a Nueva York donde fue entrevistado por Jimmy Fallon, tuvo un gesto para perdonar a los padres del dueño de Kosmos y así demostrar que su actitud cambió luego de presentar en vivo la “BZRP Music Sessions 53”.

Gerard Piqué es el que recibe todos los ataques de la colombiana pero no es de forma exclusiva. La serie de ataque no sólo al ex futbolista sino también a Clara Chía Martí y a los padres del dueño de Kosmos, los cuales han recibido millones de críticas por parte de los seguidores de la colombiana ya que tomaron postura por la joven catalana.

Shakira. Fuente: Archivo.

El cambio de actitud de Shakira con los padres de Gerard Piqué

Shakira no sólo le guardo rencor a con su ex pareja por sus supuestas infidelidad, sino también a los padres del ex futbolista al no apoyarla en sus peores momentos. Es por eso que hace un par de meses la nacida en Barranquillera colocó una bruja en el balcón que dirigía la mirada hace a la casa de sus ex suegros, situación que llamó mucho la atención.

La ex de Gerard Piqué tuvo un cambio de actitud en su regreso a Barcelona tras su presentación en Nueva York y, es que todo parece indicar que la colombiana ya logró perdonar a los padres de Piqué al quitar a la bruja que estaba en su balcón que se dirigía a la casa de sus ex suegros.

De todas formas, Shakira está a punto de mudarse a Miami junto a sus hijos y así dejar atrás su pasado con el empresario. Es por eso que muchos deducen que la colombiana ya está dejando todo en el olvido y por eso decidió retirar a la bruja del balcón, pues ha comenzado a sanar; además de que ya no tiene ningún trato con los padres del dueño de Kosmos.

