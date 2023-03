Eva Longoria cumple 48 años: 4 reveladores bikinis con los que destaca su silueta

Eva Longoria es una de las actrices estadounidenses que ha sabido conquistar al público de todo el mundo con su carisma y belleza, la cual deja ver en sus redes sociales con los atuendos más chic, y son los bikinis con los que destaca su curvilínea silueta y gana miles de "likes"; para celebrar que cumple 48 años este 15 de marzo, te dejamos 4 de sus mejores y más reveladores looks con los que ha enamorado.

Eva Jacqueline Longoria nació en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, el 15 de marzo de 1975. Tiene ascendencia mexicana y también española, es la menor de cuatro hijas. Aunque ha confesado en entrevistas que de pequeña se sentía fea por su color de piel, fue en 1998 cuando ganó un concurso de belleza en su comunidad, sin embargo, fue rechazada como modelo por su estatura.

Eva Longoria, la más bella en bikini

Después de terminar la universidad, fue gracias a un concurso de talentos que llegó a Los Ángeles, California. Al poco tiempo fue descubierta y firmó un contrato con un agente teatral. Su carrera comenzó en telenovelas como "The Young and the Restless" y participó en miniseries y programas como "Dead Will Tell" y "Dragnet". Su popularidad y fama llegaron cuando interpretó a Gabrielle en "Desperate Housewives".

Eva conquista en coquetos bikinis. Foto: FB @EvaLongoria

En el año 2003, Eva tuvo un lugar entre las celebridades más bellas de la revista People en Español, y encabezó la lista anual "Hot 100" de la edición de Maxim, de las mujeres más exitosas del año 2005 en los mundos del cine, la televisión, la música, los deportes y la moda, fama que ha llevado al mundo de la filantropía y la política, y también a las redes sociales, pues en Facebook cuenta con 6.7 millones de seguidores, mientras que en Instagram suma 9.2 millones.

Cuando se trata de looks de playa o alberca, Longoria no tiene miedo a probar con reveladores bikinis, piezas en colores llamativos con las que destaca su silueta, belleza y estilo, pues sin duda impone moda y deja claro que a sus más de 45 años es una de las famosas que conversa espectacular figura, confirmando también que la edad y los conjuntos coquetos no están peleados.

La famosa actriz derrocha estilo con sus looks de playa. Foto: FB @EvaLongoria

Presume cuerpazo en coquetos looks. Foto: FB @EvaLongoria

El 13 de diciembre de 2015, Longoria anunció su compromiso con el empresario mexicano José Antonio "Pepe" Bastón Patiño, quien entonces era un importante ejecutivo de Televisa. La pareja se conoció en la Ciudad de México por cita a ciegas preparada por un amigo en común. Se casaron en Valle de Bravo, el 21 de mayo de 2016. A poco más de un año, Eva anunció que estaba embarazada de su primer hijo, Santiago, que nació el 18 de junio de 2018.

Impone con su estilo moderno. Foto: FB @EvaLongoria

