Lady Gaga protagoniza esta película que llega a lo más profundo del corazón, es muy polémica y la puedes ver en HBO Max

Dicen que el amor te libera, pero ¿cuál es el alcance de esta frase? "Nace una estrella" es una película protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga que muestra la historia de una pareja que se conoce de la manera menos ortodoxa posible, comenzando así un idilio que culmina con un evento fatídico que se va anunciado a medida que la trama avanza. Así mientras uno de ellos comienza a perder popularidad, otro logra cumplir su sueño de posicionarse como una estrella musical.

Pero no te alarmes, esta película no es propiamente un musical, aunque sí tiene la dotación exacta de buenas canciones, las cuales además de tener un ritmo adecuado para cada situación, llenan de elocuencia a las escenas seleccionadas en las que Lady Gaga y Bradley Cooper sacan chispas en la pantalla. De hecho, su conexión en "A Star is Born" fue tan buena, que muchos periodistas de espectáculos e internautas aseguraron que el amor había superado la ficción, versión que nunca fue confirmada por los actores, quienes se limitaron a dar un increíble espectáculo en los Premios Oscar de 2019.

En dicha premiación, los galardonados actores dieron una presentación en vivo de "Shallow", tema musical que de hecho fue el ganador de la categoría "Mejor Canción Original", demostrando así lo importante que fue la musicalización en esta película disponible en HBO Max, misma que mezcla el romance y el drama, jugando con las emociones de quienes se atreven a ver esta cinta que te hace pasar del coraje a la tristeza, dejándote un infinito sentido de vacío.

¿Por qué "Nace una estrella" fue una película polémica?

Además de estar envuelta en rumores de un posible romance entre los protagonistas de esta trágica historia, una de las críticas que llegó a recibir "Nace una estrella" fue la manera tan cruda en la que se aborda la depresión y el alcoholismo, temas que hoy en día se sabe que es mejor hablar para prevenir desgracias, mismas que se pueden evitar si se pone atención a las señales y se tiene cuidado con lo que se dice.

¿El amor puede curar todo?, ¿qué sucede cuando sientes que eres la persona que aprisiona a tu pareja?: si te vas ella te buscará y si te queda tú la sumergirás, en un momento en el que el recuerdo de tus actos taladra tu cerebro te vuelves frágil y haces cosas sin pensar, o quizás era algo que ya tenías planeado y simplemente tenías tan bien escondido que nadie veía venir... Estos son algunos de los pensamientos que posiblemente inundan la mente de Jackson Maine, personaje de este filme que puedes ver en HBO Max y que es interpretado por Bradley Cooper, quien en su afán por aferrarse a no ser un estorbo en el éxito de su pareja hace algo que culmina la historia, dejando a los espectadores con una sensación de vacío y tristeza.

Lady Gaga interpreta a Ally Campana en "Nace una estrella" | Twitter: @updategagabr

No importa cuántas veces hayas visto esta película disponible en HBO Max, siempre es buen momento para volver a enamorarte de esta joya del cine que juega con los encuadres cerrados para crear sensaciones de cercanía y pertenencia, mismos que te hacen sentirte tan inmerso en la trama que llega un momento en el que no sabes si continuar o declinar, porque tu mente anticipa el final que tu corazón rechaza.

Si aún no has visto esta película, pero alguna vez te enamoraste al grado de querer respirar por la otra persona y apoyarla en sus peores momentos, este filme protagonizado por Lady Gaga es para ti, para que llores y recuerdes; para que te liberes de ese amor que ya no está contigo, pero que siempre llevarás grabado en la canción que es la prueba de su amor.

Esta película de Lady Gaga fue nominada y ganadora en diversas premiaciones | Twitter: @LadyGaga5f2

