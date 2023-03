Erik Rubín sobre la posible demanda de su ex contra Alfredo Adame: “La gente debe tener cuidado al abrir la boca"

Desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación todo el mundo del espectáculo, así como sus fans, quedaron en shock, pues eran unas de las parejas más sólidas. Desde entonces mucho se ha dicho al respecto, al grado de que podría haber una demanda, pero de parte de la conductora en contra del ex galán de telenovelas Alfredo Adame quien la consideró un "cáncer".

A pregunta expresa sobre lo que piensa y siente de éstas declaraciones, el cantante aseguró que todo cae por su propio peso: "Creo que este es un precedente importante para que la gente tenga más cuidado a la hora de abrir la boca porque ya vieron cómo está la onda y la gente que lo hace, que ataca de tal forma va a tener que en algún momento pagar por esto", expresó.

Por otro lado, Erik Rubín afirmó, tal y como lo expusieron en su largo comunicado, que su separación con Andrea Legarreta fue un tema que habían platicado desde hace más de 5 meses y ya hasta lo habían asimilado. No obstante, señaló que la parte complicada fue cuando lo hicieron público, debido a que las personas opinan, tal y como lo hizo Adame.

A pesar de los dimes y diretes, donde hasta inventos hubo, mencionó que la familia está bien ya que tienen una "gran relación". Esto lo avaló con el hecho de que trabajarán juntos y que vienen grandes proyectos. "No es un rompimiento, es una transición en la cual nosotros estamos viendo en donde estamos parados y es una sugerencia que seguimos de, como ya lo habíamos dicho anteriormente, una terapia", explicó.

¿Qué fue lo que dijo Alfredo Adame?

Alfredo Adame es uno de esos personajes de la farándula que se volvió polémico por las peleas que ha tenido con sus excompañeos y hasta en la calle con las personas. Una de las artistas a las que no puede ver ni en pintura es a Andrea Legarreta, con quien trabajo en el matutino "Hoy".

Cuando existe una noticia como el divorcio de la presentadora, es natural que la prensa rosa siempre le pida opinión a sus entrevistados. Apenas pudo, el exactor no se aguantó las ganas de despotricar en contra de quien fue su compañera de trabajo: "Y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve… A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito", mencionó.

