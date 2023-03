Siddhartha niega las acusaciones en su contra por un supuesto abuso sexual: "Aprecio el apoyo del público"

A través de sus redes sociales, el músico mexicano aseguró que las acusaciones son completamente falsas, esto con respecto a la publicación que apareció en las redes sociales por una foto suya en un tendedero de denuncia en el marco del 8M, donde se le señala por un supuesto abuso sexual.

"En relación con la publicación que circula en algunas redes sociales y medios de comunicación, de un supuesto evento de abuso en el que se menciona mi nombre, informo a la opinión pública que la acusación formulada en mi contra es falsa", son las palabras con las que abre.

El músico manifestó su solidaridad "con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia". Crédito: Instagram / @iamsiddhartha

Agregó, en este contexto que manifiesta su "solidaridad con todas las mujeres y personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia" y reconoció el ejercicio de los tendederos de denuncia como "una herramienta de combate a la violencia contra las mujeres".

Finalmente, se dirigió a la gente que ha estado de su lado. Dijo que aprecia todas las muestras de apoyo de su público, de su familia, de sus amigos y de todo el equipo lo "han acompañado durante todos estos años".

Las acusaciones en su contra

Fue el viernes 10 de marzo cuando se hizo viral en las redes sociales una fotografía del músico en uno de los tendederos del 8M, utilizados para denunciar abusos, agresiones sexuales, violencia física y psicológica, entre otros tipos de abusos por parte de hombres a diferentes niveles. Desde estudiantes, hasta maestros, músicos, artistas, etcétera.

El músico agradeció a su familia, amigos y público el apoyo que le han mostrado. Crédito: Instagram / @iamsiddhartha

Fue una denuncia anónima con una fotografía de su rostro que dice las siguientes frases: "Te dije que ya no quería"; " Ya ves que sí te está gustando?"; más tarde apareció un testimonio a través de una página de Instagram a publicar estas historias de abuso sexual.

De acuerdo con la víctima, todo sucedió al final de un concierto, durante una de las fiestas de after, donde al final se fueron juntos a su habitación de hotel y comenzaron a tener contacto, sin embargo, durante el acto sexual, la víctima comenzó a sentirse incómoda por propuestas del músico que ella no quería hacer.

"Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara acabar. (...) Estaba en shock. Al momento de hacerlo (fingir) me dijo '¿ves como sí te está gustando?'. Terminó y me fui. Incluso me preguntó si estaba bien, porque nadie le había dicho que no -supuestamente-", continuó su declaración.

Fue el viernes 10 de marzo cuando se hizo viral en las redes sociales una fotografía del músico en uno de los tendederos del 8M. Crédito: Instagram

Información en desarrollo...