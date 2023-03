Celia Lora: así fue el día que la modelo de OnlyFans confesó haber tenido un romance con otra mujer

La vida sentimental de Celia Lora es uno de los mayores misterios que rondan en torno a su figura pues son muy pocas ocasiones las ha hablado sobre los romances que ha tenido a lo largo de su vida, sin embargo, de lo poco que se ha llegado a saber es que en algún momento de su vida tuvo un intenso amorío con otra mujer, por lo que en esta ocasión recordaremos todo lo que dijo la playmate sobre ese tórrido amor que no pudo prosperar.

Estas declaraciones de Celia Lora fueron realizadas hace poco más de un año cuando estuvo como invitada en “Montse y Joe” donde estuvo hablando del romance de telenovela que tienen sus padres, Alex y Chela Lora, quienes ya llevan más de 50 años juntos, no obstante, refirió que el caso de sus progenitores es único pues ella se ha llevado diversas decepciones amorosas.

Celia Lora solo ha tenido cuatro parejas formales en su vida. Foto: IG: celi_lora

Tras estas declaraciones, las conductoras del programa de Unicable cuestionaron a la modelo de OnlyFans sobre la cantidad de novios que ha tenido a lo largo de su vida y ella señaló que tres y enseguida cuestionario “¿y novias?, por lo que la también playmate señaló que, formal, solo ha tenido una, lo cual, sorprendió a las conductoras, pues no esperaban esa respuesta, no obstante, enseguida lo superaron y comenzaron a hacer bromar en torno al tema.

Luego de su confesión, Celia Lora solo dejó ver que dicha relación no funcionó, además, también mencionó a que la mujer en cuestión era una conocida de Montserrat Oliver, pero quiso mantener en secreto su identidad y no ofreció más detalles.

Celia Lora también se ha relacionado con hombres casados. Foto: IG: celi_lora

Cabe mencionar que, esa no fue la única confesión fuerte que Celia Lora hizo en aquella ocasión pues también dio a conocer que sostuvo una relación con un hombre casado, pero tampoco quiso ahondar más en el tema y se limitó a decir que era imposible que la esposa del sujeto en cuestión no se hubiera dado cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel.

¿Qué es lo que considera Celia Lora para elegir una pareja?

En un video que publicó en su canal de YouTube, Celia Lora refirió que para sentirse atraída por alguien no es determinante el físico ni su rendimiento en la cama, pero es importante que la persona que pretenda conquistarla tenga un buen tema de conversación, además, sebe poseer un buen sentido del humor pues le encanta que la hagan reír.

Celia Lora es muy exigente al elegir una pareja. Foto: IG: celi_lora

En adición a todo lo anterior, Celia Lora refirió que no le gusta salir con personas que cuiden su físico en extremo pues le encanta consentir a sus parejas cocinando algunos cuantos manjares y por último ha dejado en claro que sus parejas tienen que oler bien, no les tiene que gustar el reggaetón, no deben ser celosos ni muchos menos inseguros.

