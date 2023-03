El mensaje de Karol G que confirma que Anuel AA quedó en el pasado

Karol G se viene con un 2023 imparable y ya se ha convertido en una de las cantantes más escuchadas del planeta. Este 24 de febrero la colombiana estrenó su nuevo álbum Mañana Será Bonito, que sigue a su exitazo KG0516, del 2021. En lo personal, parece que “La Bichota” ha encontrado el amor y es muy lejos de su ex pareja.

Anuel AA fue una de las personas más importantes de la nacida en Medellín, pues el amor que se generó en esa pareja traspaso lo personal y se instaló entre los fanáticos. Luego que el portorriqueño la engañara y se fuera con Yailin “La Más Viral”, la colombiana empezó a cerrar etapas y buscar un nuevo amor.

Karol G y Anuel AA. Fuente: Instagram @karolg

En nuevo amor de Karol G

En nuevo álbum de Karol G no solo indica que la cantante se encuentra en un gran momento profesional sino que quizá su corazoncito habría sanado tras la herida que sufrió tras su sonado ruptura con el reggetonero en el 2021. Así lo indica la reciente entrevista que la artista concedió al reconocido crítico John Pareles para el New York Times.

La ex de Anuel AA dijo: “Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie", explicó la cantautora de 32 años. "Pero la vida acaba me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo así, que he querido compartir momentos con alguien nuevamente".

Karol G. Fuente: Instagram @

karolgsite

Karol G largo esas frases de modo enigmática y la artista no reveló a quién se refería, pero sí confesó que el nuevo álbum y esta nueva etapa en su vida la tienen muy ilusionada. Sin dudas que “La Bichota” se merece ser feliz y esperemos que esta nueva persona la cuide y mime como se corresponde.

SIGUE LEYENDO

La mexicana que es fundamental en el éxito de Karol G y casi nadie conoce

La tajante respuesta de Anuel AA a Karol G tras el éxito de “TQG”